متابعة قوائم الانتظار بالمراكز الطبية الخاصة بقنا

وجه الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، فريق إدارة العلاج علي نفقة الدولة بقيادة الدكتورة رشا سليم مدير الإدارة بالمرور علي المراكز والمستشفيات الخاصة المشاركة في المشروع القومي لجراحات قوائم الإنتظار.

وذلك ضمن المشروع القومي الخاص بإنهاء قوائم الإنتظار والذي يهدف إلي التخفيف عن المرضي وحصولهم علي الخدمة الطبية الملائمة وذلك بمدينة قنا.

تقييم الحالات الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات

حيث تابع الفريق الملفات الطبية الخاصة بالمرضى وتقييم الحالات الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والرعاية الطبية اللازمة من الفريق الطبي للمرضي المستحقين.

فيما أشارت الدكتورة رشا سليم أن مشروع الإنتهاء من قوائم الإنتظار يقدم خدمات العمليات الجراحية الدقيقة وعلاج الحالات المرضية المزمنة في التخصصات المختلفة، وذلك بما يسهم في علاج المرضي ويخفف عنهم وطأة السفر إلي المحافظات الأخري لتلقي مثل تلك الخدمات.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا، بضرورة المتابعة المستمرة لمنافذ تقديم الخدمات الطبية المختلفة سواء بالمنافذ الحكومية أو الخاصة.