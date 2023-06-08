٥ مطالب لاتحاد أمل صيادلة مصر في الحوار الوطني

قال الدكتور محمد عصمت، مؤسس اتحاد أمل صيادلة مصر، إنه تم مخاطبة ادارة الحوار الوطني لتمثيل اتحاد أمل صيادلة مصر في جلسات لجنة الصحة بالمحور المجتمعي ولجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي الحوار الوطني وذلك لعرض لعرض القضايا والتحديات التي تواجه صيادلة مصر وعلى رأسها:

١_ رفع الحراسة القضائية من النقابة العامة لصيادلة مصر، و الدعوة الي إجراء انتخابات نقابية جديدة على كافة المقاعد والمستويات.

٢_ سرعة الانتهاء من تكليف دفعتى ٢٠٢١ و٢٠٢٢.

٣_ مناقشة ملف التسعيرتين والأدوية منتهية الصلاحية ٤_ مناقشة آليات اختيار الصيدليات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل وهامش الربح الصيدلي داخل المنظومة.

٥_ مناقشة التوصيف الوظيفي للصيادلة والتقلد مناصب قيادية.

أكد مؤسس اتحاد أمل صيادلة مصر أن مؤسسي الاتحاد يعملون على التغيير الاستراتيجي في آليات التواصل ولغة الحوار ومسارات العمل من أجل تغيير الصورة الذهنية المرتبطة بالواقع الماضي، وبث روح الأمل من جديد في الشارع الصيدلي ورفع مستوي الوعي النقابي لدي شباب المهنة، واستدعاء الحماس في المخلصين لوطنهم ومهنتهم وتشجيعهم على المشاركة في العمل الجماعي.