تكافل وكرامة.. موعد صرف معاشات شهر يونيو

تكافل وكرامة، معاش تكافل وكرامة، موعد صرف معاش تكافل وكرامة، بهذه الكلمات يبحث المواطنون عن محرك البحث "جوجل"، عن موعد صرف معاشات شهر يونيو الجاري، إذ تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن موعد صرف المعاشات قبل أيام من اتاحتها للمستفيدين بماكينات الصراف الآلي.

وتوضح "الوفد" في هذا التقرير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه من المقرر صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 يونيو الجاري، وذلك قبل عيد الأضحى المبارك، إذ تصرف المعاشات بالزيادة المقررة بقيمة 25% لـ الأسر المستفيدة من المعاش.

وتصل عدد الأسر المستفيدة من معاشات تكافل وكرامة حوالي 5 مليون أسرة.

طرق صرف معاشات تكافل كرامة

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد المصري.

يمكن صرف معاشات تكافل وكرامة من خلال الصراف الآلي للبريد المصري أو البنوك.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

زيارة موقع بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج معاش تكافل وكرامة.

إدخال الرقم القومي للمستعلم عن معاش تكافل وكرامة الشهري.

الضغط على أيقونة الاستعلام، للحصول على كافة المعلومات الخاصة بمعاش تكافل وكرامة.