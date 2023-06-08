عاصي الحلاني| لحظات خاصة من حفل زفاف ابنته ماريتا

عاش الفنان عاصي الحلاني، مساء أمس الأربعاء، لحظات خاصة من السعادة بزفاف ابنته ماريتا الحلاني وكميل أبو خليل في لبنان.

بكاء عاصي الحلاني في زفاف ابنته ماريتا وأغنية خاصة لها

جاء الحفل بلقطات بين الفرحة والبكاء وإعداد أغنية من عاصي الحلاني خصيصًا لزواج ابنته ماريتا، حيث أقيم الزفاف داخل أحد المزارع التي يمتكلها عاصي الحلاني.

تأثر عاصي الحلاني بأجواء زفاف ابنته خاصةً عند تسليمها إلى عريسها كميل أبو خليل، مع الأجواء الغنائية الخاصة التي قدمها لها احتفالا بتلك المناسبة الخاصة التي ينتظرها كل أب لابنته.

ماريتا الحلاني من زفافها

عاصي الحلاني مع ابنته ماريتا في زفافها

عاصي الحلاني وابنته

ابنة عاصي الحلاني وزوجها

وُلدت ماريتّا الحلانيّ في مدينة بيروت اللبنانيّة عام 1997، وبدأت مسيرتها الفنيّة في سنٍ باكرة. وهي ابنة الفنان عاصي الحلاني وزوجته ملكة جمال لبنان السباقة كوليت لها شقيقة تدعى دانا وشقيق يدعى الوليد. أعلنت خطبتها من مدير الإنتاج الفني كميل ابي خليل خلال شهر مايو الماضي.