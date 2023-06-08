بكاء عاصي الحلاني قبل تسليم ابنته لعريسها كميل أبي خليل

احتفل النجم اللبناني عاصي الحلاني بزفاف ابنته الفنانة ماريتا الحلانى على كميل أبي خليل المنتج الفني بإحدى المنصات الغنائية، أمس في أبو ظبي بدولة الإمارات.

عاصي الحلاني وابنته ماريتا

وتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعاصي الحلاني وهو يوصل ابنته لعريسها، وظهر وهو ويبكي في أحضانها، وشهد الحفل لحظات مؤثرة للنجم اللبناني، معبرًا عن مدى تعلقه بأبنته وحبه لها.

بكاء عاصي الحلاني في زفاف ابنته ماريتا

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئتها عبر حسابهم الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، منهم المطربة تانيا قسيس، التي علقت قائلة: "1000 مبروك، بتمنى لك حياة طويلة من السعادة"، بينما علقت الفنانة دارين حداد قائلة: "تهاني لك"، وأيضاً الاعلامى نيشان الذى حرص على حضور حفل الزفاف وتهنأة العروس على حسابه بموقع انتسجرام.

ماريتا الحلاني وزوجها

من هو كميل أبي خليل

ولد كميل ابي خليل سنة 1992 في العاصمة اللبنانية بيروت، وبدأ مسيرته في مجال الفن مع شركة روتانا في العاصمة بيروت ليعمل بعدها لدى عدة شركات ويكون خبرة في الإنتاج والتوزيع الموسيقي.

ويعمل حاليا رئيسا لقسم الإنتاج في إحدى المنصات الشهيرة المتخصصة في الموسيقى، كما عمل لدى العديد من الشركات الغنائية الأخرى الأمر الذي ساهم بلقائه مع ماريتا لتنشئ بين الثنائي قصة حب كللت بالزواج.

دخول ماريتا الحلاني السباق الرمضاني

يشار إلى أن ماريتا الحلاني شاركت في الموسم الرمضاني 2023، ضمن أبطال مسلسل "عشرة عمر"، إلى جانب كلا من نيكول طعمة، وجان قسيس، وجوزف حويك، وخلود صوان، ولمى لاوند، ونور غندور، وبولين حداد، وهيثم المصري، وحسن حمدان، وزياد صابر، وروزي الخولي.

حفل جورج وسوف وعاصي الحلاني

جورج وسوف وعاصي الحلاني يحييان حفلاً غنائيا في بيروت

ويستعد كل من النجم جورج وسوف والنجم عاصي الحلاني لإحياء حفلا غنائيا ضخما في بيروت يوم الجمعة الموافق 30 من يونيو الجاري، ومن المقرر أن يقدم الثنائي باقة من أجمل أغانيهما التي يتفاعل معها جمهور النجمين.

وروج عاصي الحلاني للحفل، ونشر البوستر الرسمي له عبر حسابه على "انستجرام"، معلقا عليه: "في ليلة من العمر بانتظاركم حتى نعيش الفرح والموسيقى على أرض مدينة الحب، بيروت".

وقد أحيا عاصي الحلانى في الفترة الأخيرة حفلين بالأوبرا السلطانية فى دار الفنون الموسيقية بسلطنة عمان يومي 18 و19 مايو الماضي، وقدم الحلاني خلالها مجموعة من أحدث أغانيه مصحوبة بلوحات استعراضية حديثة تدرب عليها مؤخراً لإضفاء لمسات عصرية، بالإضافة إلى أجمل أغانيه التى يحبها الجمهور العربى ويتفاعل معها.