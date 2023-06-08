السيسي من قمة كوميسا: سياستنا في مصر تعتمد على التهدئة (شاهد)

أعرب الرئيس السيسي، عن سعادته لحضور قمة كوميسا الـ 22 في زامبيا، قائلًا: "كان شرفا كبيرا أن تتولى مصر قيادة تجمع “الكوميسا على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة شهدت تطورات مهمة على المستويين الدولى والإقليمي”.

الاستقرار والأمن أمران غاية في الأهمية لقارتنا

وتابع “السيسي” خلال كلمته بقمة كوميسا الـ 22 المنعقدة في جمهورية زامبيا، اليوم الخميس، أن الاستقرار والأمن أمران غاية في الأهمية لقارتنا ودولنا، مضيفًا: "أنا من الجيل اللى شاف كتير من الصراعات سواء على المستوى الوطني داخل مصر أو على مستوى الأحداث داخل قارتنا .. وكل يوم واحد بيضيع على أى دولة من غير ما تعمل تنمية وبناء وإعمار بيكون له تأثير كبير جدا على مستقبل واقتصاد وحياة شعوب هذه الدول".

سياستنا في مصر تعتمد على التهدئة

وأواصل حديثه، قائلًا: "علشان كده هتجد إن سياستنا في مصر بتعتمد على التهدئة ومحاولة إيجاد صيغة للحوار، والتفاوض والتعامل بصبر كبير جدا مع المشاكل، لأن التجربة اللى احنا شوفناها في مصر بتقول دايما إن الحلول السلمية والأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار، أفضل كتير من الجانب الآخر، وهو الصراعات والاقتتال والحروب وغيره".