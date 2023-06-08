اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الأقصر بنسبة نجاح 77%

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ لامتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وبلغت نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 نحو 77.4 في المائة، بزيادة بلغت 6 في المائة عن نتيجة العام الماضى.

كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت مائة في المائة.

واعتمد محافظ الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت مائة في المائة.

وقال الدكتور صبرى خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر بلغ 17 ألفًا و910 طالبًا وطالبة، حضر منهم 17 ألفا و489 طالبا وطالبة.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر إلى أن جميع أعمال التصحيح تمت بشكل دقيق وفقًا للتوجيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم.



فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر إلى فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بدءا من تاريخ اعتمادها وهو اليوم ٨ يونيو ولمدة ١٥ يوما ،بمقر مديرية التربية والتعليم ، على ان يبدأ تنسيق الثانوية العامة خلال اسبوعين.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر تكريم أوائل الشهادة الإعداية فى احتفالية خاصة.

وهنأ محافظ الأقصر أبنائنا الناجحين وكذا أوائل الشهادة الإعدادية متمنيا لهم النجاح والتوفيق فى حياتهم المستقبلية.