الدولار يتراجع من أعلى مستوى في شهرين

سجلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا مقابل العملات الأجنبية الأخرى خلال تعاملات اليوم الخميس 1 يونيو، وجاء ذلك مع تقليص المستثمرين لتوقعاتهم بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر لكن تصويت مجلس النواب بالموافقة على تعليق سقف الدين قدم بعض الدعم للعملة الأميركية.

ومرر مجلس النواب الأميركي المنقسم، أمس الأربعاء، مشروع قانونًا لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وتحول التركيز الآن إلى كيفية تعامل مجلس الشيوخ، الذي يقوده الديمقراطيون، مع المشروع قبل أيام من موعد متوقع لنفاد التمويل المتاح لدى الحكومة الاتحادية لسداد التزاماتها.

ولم يظهر الدولار تغيرًا يذكر فور حدوث هذا التطور لكنه حقق مكاسب في التعاملات الآسيوية ليعوض بعض الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع اليورو مقابل الدولار 0.07 بالمئة إلى 1.0681 دولار بينما هبط الإسترليني 0.01 بالمئة إلى 1.24395 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

وارتفع مؤشر الدولار 0.13 بالمئة إلى 104.28 لكنه تراجع بذلك عن أعلى مستوى فيما يزيد على شهرين الذي وصل إليه في الجلسة السابقة مع تقليص المتعاملين لتوقعاتهم بإعلان المركزي الأمريكي رفعا آخر لأسعار الفائدة هذا الشهر.

وهبط الين الياباني بما يقرب من 0.2 بالمئة إلى 139.59 مقابل الدولار.

وسجل اليوان الصيني 7.1184 مقابل الدولار، في أحدث تداولات في التعاملات الخارجية، مبتعدا عن أدنى مستوى في ستة أشهر سجله الجلسة السابقة، مدعوما بمسح لنشاط الشركات الخاصة الخميس، أظهر أن أنشطة المصانع الصينية تحولت على غير المتوقع للنمو في مايو بعد تراجع في أبريل.

وتلقى الدولار الأسترالي دعما بتقرير أنشطة المصانع الصينية الخميس وصعد في أحدث تداولات 0.11 بالمئة مسجلا 0.6511 دولار أميركي. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.18 بالمئة إلى 0.6010 دولار أميركي.

أسعار الدولار مقابل الجنيه:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي:

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف ميد بنك:

سجل سعر الدولار في ميد بنك 30.88 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف بنك قناة السويس:

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني:

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

سجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق:

سجل سعر الدولار في بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.