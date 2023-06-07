ماريتا الحلاني عروس الحلانية تُبهر العالم بفستان زفاف ملكي بتوقيع إيلي صعب (شاهد)

خطفت ماريتا الحلاني ابنة المطرب اللبناني عاصي الحلاني الأنظار بإطلالتها الملكية في حفل زفافها على كميل أبي خليل، المنتج الفني بإحدى المنصات الغنائية، والذي أُقيم منذ قليل في مزرعة والدها في بلدة الحلانية بمنطقة البقاع، بحضور أهل العروسين.

ماريتا الحلاني تتألق بفستان زفاف ملكي بتوقيع إيلي صعب

وبدت ماريتا الحلاني بإطلالة ساحرة ورقيقة تشبه أميرات ديزني، حيث ارتدت فستان زفاف ناعم وطويل باللون الأبيض بتوقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، ضمن مجموعته لأزياء العرائس لخريف 2023، فهو ينتمي لأحدث صيحات فساتين الكب، وكعادته حرص على إضفاء لمساته الفاتنة للفستان من خلال تطريزه بأوراق شجر ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى طرحة الزفاف التي منحت الإطلالة رونق ملكي مميز؛ ما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.

ماريتا الحلاني

ماريتا الحلاني مع زوجها

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ماريتا الحلاني تصفيفة شعر مميزة، بأنامل طوني المندلق، حيث قامت برفع خصلاته اللامعة كعكة وزينتها بارتداء "هير بيس" رقيقة منحتها لوك ملكي مزج بين البساطة والفخامة، كما وضعت مكياجاً ناعمًا، بلمسات الميكب آرتيست بسام فتوح، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات اللافتة التي تناغمت مع إطلالتها.

ماريتا الحلاني

ماريتا الحلاني مع زوجها

عاصي الحلاني يحتفل بعقد قرن ابنته ماريتا على كميل أبي خليل في جو أسري دافيء

وكان المطرب عاصي الحلاني، قد احتفل بعقد قران ابنته ماريتا الحلاني، على كميل أبى خليل، في جو أسري دافيء بحضور العائلة والأصدقاء، يوم 1 يونيو 2023، في أبو ظبي بدولة الإمارات، ووثقت العروس عقد الزواج المدني بمشاركة متابعيها بمجموعة من صور وفيديوهات الإحتفال عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت: "زواج سعيد".

ماريتا الحلاني مع والدها عاصي الحلاني

وظهرت ماريتا الحلاني مع زوجها كميل أبي خليل، خلال الفيديو وهما يتبادلان عهود الزواج، وأطلت العروس بفستان وقبعة بيضاء، إضافة إلى باقة ورود بيضاء كانت تحملها برفق، وهي تردد كلام القاضية التي أتمت عقد الزواج، حيث قالت: "وأعدك بأن أحبك وأهتم بك وأحترمك طوال حياتي"، وسط بكاء شقيقتها دانا وتأثر الحضور.

ماريتا الحلاني

يذكر أن عائلة المطرب عاصي الحلاني كانت قد أطلقت هاشتاج عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي خاص بالزفاف بعنوان "عروس الحلانية".

ماريتا الحلاني

مسلسل ماريتا الحلاني في رمضان 2023

على صعيد آخر، كانت ماريتا الحلاني قد شاركت في موسم دراما رمضان 2023، بمسلسل "عشرة عمر"، وشاكها البطولة النجوم نيكول طعمة، وجان قسيس، وجوزف حويك، وخلود صوان، ولمى لاوند، ونور غندور، وبولين حداد، وهيثم المصري، وحسن حمدان، وزياد صابر، وروزي الخولي.