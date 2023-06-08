حرائق كندا تصبغ أجواء نيويورك باللون البرتقالي (شاهد)

استيقظ ملايين الأمريكيين الذين يعيشون على الساحل الشرقي أمس الأربعاء، على تحذيرات من جودة الهواء، حيث امتلأت السماء بدخان حرائق الغابات الكندية.

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بعض المدارس تلغي الأنشطة الخارجية

ونصحت السلطات الأميركية الفئات الضعيفة بالبقاء في الداخل، بينما ألغت بعض المدارس الأنشطة الخارجية، وأغلقت بعض الأماكن العامة في المناطق الأكثر تضررا. وتشتعل النيران في مساحات واسعة من الغابات في كندا، بما في ذلك في أونتاريو وكيبيك والمقاطعات الغربية، ودفعت الرياح الدخان إلى طول الساحل الشرقي، وكذلك عبر منطقة البحيرات العظمى.

وأصدرت السلطات تحذيرات بشأن جودة الهواء في مدن عدة بما في ذلك بوسطن وسيراكوز ونيويورك وشارلوت ونورث كارولاينا وميرتل بيتش وساوث كارولينا، حسبما ذكرت “العربية نت”.

كما اعتبرت السلطات الأطفال، الذين ما زالت رئتهم في طور النمو، من بين المجموعات "الحساسة"، بالإضافة إلى كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض الرئة.

تجنب الأطفال اللعب في الهواء الطلق في الوقت الحالي

وينبغي للأطفال في المناطق المتضررة تجنب اللعب في الهواء الطلق في الوقت الحالي، وينبغي للناس عمومًا تجنب ممارسة التمارين في الهواء الطلق والعمل في الفناء، ويمكن أن يكون العمل من المنزل خيارًا جيدًا لمن لديهم هذا الخيار.

ونصحت السلطات الأميركية بارتداء قناع N95 للحماية من استنشاق الدخان والملوثات الضارة، ولا يُتوقع أن تخف جودة الهواء الرديئة ليوم أو يومين آخرين.