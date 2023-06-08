ضبط مادة محسنات طعم E621 ببورسعيد تسبب تسممًا بالمخ

شنت الرقابة التجارية بمديرية التموين ببورسعيد حملات مكثفة على الأسواق وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من المكرونة سريعة التحضير مجهولة المصدر بأحد المخازن الغير المرخصة تقدر بــ1000 كيس من المكرونة مخالفا بذلك قرار وزير التموين والتجارة الداخلية 45 لسنة 2022 الخاص بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، حيث أثبتت أبحاث علمية متعددة حيث أن هذا النوع من المكرونة يحتوى على مادة E621 أو الجلوتاميت أحادي الصوديوم وهى مكتوبة على ظهر الكيس وهذه المادة بعد البحث ظهر أنها تسبب تسمم المخ لأنها أخطر محسنات الطعم على الإطلاق.



تكثيف الرقابة على الأسواق حفاظا على صحة المواطنين

أمر محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد بالتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة، وناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن المحلات المخالفة ومخازن المواد الغذائية غير الغذائية غير المرخصة، والتي يتم تخزين المواد الغذائية داخلها ، وشدد على المفتشين بتكثيف الرقابة على الأسواق حفاظا على صحة المواطنين، وتشكلت لجان رقابية بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية الذى وجه محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية بتنظيم حملات مكبرة بقيادة صابر الليلى رئيس الرقابة وأشرف المليجى وداليا العطوى والسيد متولى كبار مفتشى الرقابة التجارية حيث أسفرت الحملة عن ضبط أكياس المكرونة، واستمرار جهود مديرية التموين فى ضبط أية مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية .