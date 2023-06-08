عواقب جسيمة وواسعة على الدول النامية بسبب دمار سد كاخوفكا

تسبب انهيار سد كاخوفكا في أضرار جسيمة، حيث أثر على إمدادات أوكرانيا من الحبوب، وخاصة القمح والشعير والذرة، التي تصدر إلى الدول النامية، حيث تنبأت الأمم المتحدة بأن الأزمة ستؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية عالميًا، مما يؤثر على الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم.

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وقد أدى الإعلان عن انهيار السد الأوكراني إلى ارتفاع سريع في أسعار القمح والذرة على المستوى العالمي، حيث ارتفعت أسعار القمح بنسبة 2.4 بالمئة في التعاملات المبكرة على بورصة شيكاغو التجارية، حيث بلغ سعر البوشل 6.39 دولار، كما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة أكثر من 1 بالمئة، حيث وصل سعر البوشل إلى 6.04 دولار.

وحذر برنامج الغذاء العالمي من تداعيات مدمرة على الأشخاص الذين يعانون من الجوع في جميع أنحاء العالم بسبب تدمير سد كاخوفكا الأوكراني، وتشير التقديرات الأولية إلى أن المياه ستغمر حوالي 10 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية على الضفة الشمالية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون، ومن المتوقع غمر مساحات أكبر في المناطق الواقعة على الضفة الجنوبية للنهر التي تحتلها القوات الروسية.

أكبر حادث تدمير لبنية أساسية مدنية منذ بدء الحرب في أوكرانيا

ووصف منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة ما حدث لسد كاخوفكا بأنه أكبر حادث تدمير لبنية أساسية مدنية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وأشار إلى أن تدمير السد سيؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على النشاط الزراعي وزيادة مخاطر الألغام.

وتم منع سكان المناطق التي غمرتها الفيضانات في ميكولايف وخيرسون وزابوروجيا من صيد الأسماك وبيعها وأكلها، وذلك بسبب خطر التسمم الغذائي.

حقول زراعية ضخمة في جنوب أوكرانيا تعرضت للخطر

وفقًا لوكالة "أسوشيتدبرس" الأميركية، فإن هناك حقول زراعية ضخمة في جنوب أوكرانيا تعرضت للخطر بسبب انفجار السد، حيث تعرضت المحاصيل للضرر في مسار مياه الفيضانات.

ويرى كبير الباحثين في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، جوزيف جلوبر، أنه في أي وقت يلاحظ فيه تصاعد الحرب، سيكون هناك الكثير من القلق، وتتفاعل الأسواق مع ذلك بسرعة، وفقًا لما ذكرته “سكاي نيوز”.

ومن المحتمل أن تستمر التوقعات بشأن تراجع صادرات المواد الغذائية من أوكرانيا خلال الفترة المقبلة، حيث أنها الآن قادرة على تصدير 40 بالمئة فقط من الحبوب، مقارنةً بالوضع قبل عامين.