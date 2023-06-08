الخميس 08 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

جدول مباريات اليوم الخميس 8 يونيو والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يشهد اليوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف الدوريات الأوروبية والمحلية، ليكون محبي ومتابعي كرة القدم على موعد بيوم كروي دسم.

حيث تُقام اليوم مباريات في الدوري المصري، والدوري التونسي،وتقام مباراتين من العيار الثقيل ضمن منافسات كأس العالم للشباب.

txt

سحر بنزيما وكانتي السبب.. مستقبل مظلم لطارق حامد وحجازي باتحاد جدة

txt

أول تعليق من رونالدو على قدوم كريم بنزيما للدوري السعودي

وتعرض بوابة الوفد جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس كالتالي:

مباريات الدوري المصري اليوم

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش، وتنطلق الساعة 07:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس1.

 

أسوان أمام المقاولون العرب، وتنطلق الساعة 09:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس1.

 

مواعيد مباريات الدوري التونسي اليوم

الصفاقسي أمام اتحاد بن قردان، وتنطلق الساعة 06:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة الكأس 4.

 

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب اليوم

أوروجواي أمام الكيان الصهيوني وتنطلق المباراة في تمام الساعة 08:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

إيطاليا ضد كوريا الجنوبية وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD.

 

جدير بالذكر أن فريق وست هام توج مساء أمس الأربعاء ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز على فيورنتينا الإيطالي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب فورتونا أرينا .

لينهى فريق وست هام الإنجليزي عقدة استمرت 58 عامًا لم يتوج خلالها بأي لقب أوروبي، وذلك بعد تتويجه اليوم بلقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم على حساب فيورنتينا الإيطالي .

افتتح وست هام التسجيل في المباراة بهدف في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب سعيد بن رحمة من ضربة جزاء، ثم تمكن فيورنتينا من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 67 عن طريق جياكومو بونافنتورا.

 

وفي الدقيقة 90 والأخيرة من عمر المباراة تمكن اللاعب جارود بوين من اقتناص هدف البطولة لفريق وست هام يونايتد ليستعد الفريق ذاكرة البطولات القارية بعد غياب 58 عامًا.

 

أخر بطولة لوست هام على المستوى القاري

يذكر أن أخر بطولة توج بها وست هام كانت كأس الكؤوس الاوروبية عام 65، ولم يتمكن بعدها الفريق الإنجليزي من اعتلاء منصات التتويج على المستوى القاري حتى يوم أمس.

 

 

مواد متعلقة

الأهلي يستقر على رحيل حمدي فتحي بعد نهائي دوري الأبطال

وست هام ينهي عقدة استمرت 58 عامًا بعد تتويجه بدوري المؤتمر الأوروبي

سحر بنزيما وكانتي السبب.. مستقبل مظلم لطارق حامد وحجازي باتحاد جدة

أول تعليق من رونالدو على قدوم كريم بنزيما للدوري السعودي

غداً.. فريق أمل الزمالك يواجه مركز شباب دمياط ودياً

رونالدو خارج تشكيل الدوري السعودي المثالي ونجم النصر الأعلى تقيمًا
الجريدة الورقية