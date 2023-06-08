جدول مباريات اليوم الخميس 8 يونيو والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف الدوريات الأوروبية والمحلية، ليكون محبي ومتابعي كرة القدم على موعد بيوم كروي دسم.

حيث تُقام اليوم مباريات في الدوري المصري، والدوري التونسي،وتقام مباراتين من العيار الثقيل ضمن منافسات كأس العالم للشباب.

وتعرض بوابة الوفد جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس كالتالي:

مباريات الدوري المصري اليوم

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش، وتنطلق الساعة 07:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس1.

أسوان أمام المقاولون العرب، وتنطلق الساعة 09:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس1.

مواعيد مباريات الدوري التونسي اليوم

الصفاقسي أمام اتحاد بن قردان، وتنطلق الساعة 06:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة الكأس 4.

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب اليوم

أوروجواي أمام الكيان الصهيوني وتنطلق المباراة في تمام الساعة 08:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

إيطاليا ضد كوريا الجنوبية وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD.

جدير بالذكر أن فريق وست هام توج مساء أمس الأربعاء ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز على فيورنتينا الإيطالي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب فورتونا أرينا .

لينهى فريق وست هام الإنجليزي عقدة استمرت 58 عامًا لم يتوج خلالها بأي لقب أوروبي، وذلك بعد تتويجه اليوم بلقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم على حساب فيورنتينا الإيطالي .

افتتح وست هام التسجيل في المباراة بهدف في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب سعيد بن رحمة من ضربة جزاء، ثم تمكن فيورنتينا من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 67 عن طريق جياكومو بونافنتورا.

وفي الدقيقة 90 والأخيرة من عمر المباراة تمكن اللاعب جارود بوين من اقتناص هدف البطولة لفريق وست هام يونايتد ليستعد الفريق ذاكرة البطولات القارية بعد غياب 58 عامًا.

أخر بطولة لوست هام على المستوى القاري

يذكر أن أخر بطولة توج بها وست هام كانت كأس الكؤوس الاوروبية عام 65، ولم يتمكن بعدها الفريق الإنجليزي من اعتلاء منصات التتويج على المستوى القاري حتى يوم أمس.