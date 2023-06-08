لقاءات عربية وإفريقية لنقل التجارب المصرية في مجال السياحة العلاجية

استقبلت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور احمد طه أعضاء اتحاد المستشفيات العربية برئاسة الدكتور فادي علامة، وذلك بمقر جناح الهيئة بمعرض "صحة أفريقيا Africa Health ExCon" بحضور البروفيسور توفيق خوجة، أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، والدكتور علي أبو قرين، عضو المجلس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، واليس يامين بويز، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد.

رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

ورحب الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع اتحاد المستشفيات العربية في مجال تعزيز مفهوم التميز والنهوض بجودة الخدمات الصحية عن طريق البرامج المشتركة في تقييم أداء المستشفيات، وإعداد حملات توعية بأهمية المستشفيات الخضراء الصديقة للبيئة، وتنشيط السياحة العلاجية.

جانب من اللقاء

القطاع الصحي

ولفت رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أن حوكمة القطاع الصحي من أهم المحاور التي يجب الاهتمام بها والعمل على تحقيقها خاصة الحوكمة الإكلينيكية وتطبيقها في ظل التطور التكنولوجي السريع ومتغيرات العصر في تقديم الخدمة الصحية ذات الجودة.

الجمعية الأمريكية

وخلال اللقاء تم بحث انشاء صندوق عربي افريقي بهدف توسيع نطاق الاعتماد على مستوى الدول العربية إلى جانب بحث عقد اتفاقية على المستوى العربي بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS لبحث اصدار معايير موحدة للتطبيب عن بعد والصحة الرقمية.

جانب من اللقاء

كما ناقش الحضور اقامة مؤتمر إقليمي ودولي للجودة والاعتماد بالتعاون مع منظمات دولية في مجال اعتماد المنشآت الصحية بهدف نشر المعرفة بأحدث الاتجاهات العالمية في مجال معايير جودة الرعاية الصحية بمختلف أبعادها والاطلاع على الخبرات العالمية خاصة ما يتعلق بنظم الاعتماد التي يمكن تطبيقها بالدول العربية والأفريقية.

جانب من اللقاء

كذلك تم بحث سبل التكامل والتعاون ما بين خبرات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية واتحاد المستشفيات العربية في مجال تطوير وإصدار المعايير للنهوض بجودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية العربية والأفريقية، والآليات التنفيذية اللازمة لتحقيق هذا التوجه، إلى جانب بحث إمكانية إنشاء اتحاد هيئات اعتماد الدول العربية ككيان موحد من أجل تحقيق التكامل وليس التنافس تحت مظلة جامعة الدول العربية.

جانب من اللقاء

كما عقد الدكتور احمد طه، وقيادات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لقاءات مع عدد من المسئولين الأفارقة حيث بحث مع سوزان ميديون، ممثل وزارة الصحة بالسنغال، المشروعات التنموية في مجال الصحة بالسنغال، والفرص الاستثمارية المتاحة بالسنغال في مجال الصحية خاصة فيما يتعلق بمعامل التحاليل الطبية وصناعة الدواء، وكيفية الاستفادة من التجربة المصرية أثناء جائحة كوفيد-19 في مواجهة الأمراض الوبائية بدول القارة الأفريقية، إلى جانب أوجه الاستفادة من تطبيق نظم الجودة للوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد.

جانب من اللقاء

وخلال لقائه مع الحسيني با، المدير التنفيذي لمنصة وان- افريكا، ناقش الجانبان اهمية نقل الامكانات والتجارب المصرية الناجحة إلى الدول الأفريقية الشقيقة، وسبل التعاون في تسويق هذه التجارب وأهمية انشاء منصة رقمية لتسويق ونشر المعرفة بمعايير الجودة المصرية بالدول الافريقية، إلى جانب أهمية السياحة العلاجية بمصر للشعوب الافريقية خاصة في مجال الغسيل الكلوي والاسنان والامراض القلب الوعائية، وأشار الجانب السنغالي في هذا الصدد إلى أهمية تسهيل إجراءات السفر للراغبين في الحصول على السياحة العلاجية من جانب وزارة السياحة المصرية.



جانب من اللقاء