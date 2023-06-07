الأرصاد تحذر من طقس الغد.. الفصول الأربعة في يوم واحد (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أن مصر تتعرض غدًا لمنخفض خماسيني يسبب عاصفة ترابية، يتزامن مع تسجيل أعلى درجات للحرارة.

وتابعت الدكتورة منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن حالة الطقس الخميس ستشهد نشاطًا للرياح والأتربة؛ بسبب منخفض جوي صحراوي سيؤدي لارتفاع درجة الحرارة.



حالة طقس متقلبة:

ونوهت منار غانم إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى ذروتها غدًا الخميس لتصل إلى 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى رعدية أحيانًا، وتكون مصاحبة لهبات الرياح.

وتوقعت أن تشهد حالة الطقس يوم الجمعة، ارتفاعًا في درجات الحرارة، بينما تتحسن الأحوال الجوية بشكل كبير يوم السبت المقبل، محذرة من التقلبات الجوية.

وأشارت إلى أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تسبب عاصفة ترابية على محافظات مصر الشمالية والطرق الصحراوية والسريعة، محذرة من الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار والأسلاك الكهربية، وغلق النوافذ جيدًا، وتناول مرضى حساسية الصدر السوائل بكثرة وتجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.