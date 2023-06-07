التموين تزف بشرى سارة عن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى (فيديو)

قال رمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار اللحوم انخفضت 20 جنيه للكيلو، وأن المنافذ بها لحوم كثيرة بشكل يومي، وأنه يتم نحر 250 رأس ماشية فى اليوم لتوفير احتياجات المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم ، أن الدولة تستور رءوس الماشية من جيبوتي لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، هناك 12 ألف رأس ماشية قادمة من جيبوتي، ومن الممكن أن يرتفع عدد الماشية.

195 جنيها للحوم الطازجة

وأشار إلى أن هناك 1350 منفذ يبيع اللحوم بسعر 195 جنيها، وتعتبر تلك اللحوم طازجة، وهناك 1000 طن من الهند، و هناك 4000 مقبلة من البرازيل، وأن تلك اللحوم بـ 140 جنيه للكيلو، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير اللحوم للمواطنين، وهناك 1200 مجمع استهلاكي و سيارات متنقلة ومنافذ أمان توفر اللحوم الطازجة والمجمدة.

وتابع: “هناك 120 طن لحوم سيتم ضخها في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية يوميًا، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك كميات كبيرة من اللحوم بـ المجمعات الاستهلاكية، وأنه مع اقتراب العيد ترتفع نسبة الضخ”.

وكشف هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية، أن الدولة المصرية تقوم بمجهود كبير لتوفير اللحوم للمواطنين، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى 2023.

وناشد عبد الباسط المستوردين بضرورة تخفيض أسعار العجول المستوردة؛ بسبب عدم وجود قوة شرائية في المحال، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وخسائر كبيرة لأصحاب محلات الجزارة.

ولفت إلى أنه على وزارة التموين التواصل مع المستوردين من أجل ضبط الأسعار، خاصة وأن القوة الشرائية في السوق ليست متواجدة، معلقا: الجزارين وأصحاب المحال هتخسر، والاتجاه الفترة الجاية سيكون للمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة في الشوارع.

وحول أسعار اللحوم في الأسواق، تابع نائب رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية: أسعار اللحوم الطازجة 195 جنيها للكيلو في المجمعات الاستهلاكية، وهذه اللحوم تأتي من الدول الإفريقية مثل السودان وتشاد بعد الكشف الطبي عليها ووضعها في الحجر الصحي.

وبشأن أسعار الأضاحي، علق قائلا: أسعار الأضاحي الأن فئة الخرفان تبدأ من 170 لـ180 جنيها، والعجول من 150 لـ160 جنيها مقابل الكيلو جرام، مما يعني أن أسعار الخراف تبدأ من 8 لـ12 ألف، والعجول تبدأ من 60 ألفا فأكثر على حسب الوزن.