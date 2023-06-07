أحمد موسى يستنكر ارتفاع أسعار اللحوم.. الناس تعمل إيه في العيد (فيديو)

استنكر الإعلامي أحمد موسى، الارتفاع الهائل الذي تشهده أسعار اللحوم في مصر، قائلا: "إحنا داخلين على العيد أسعار الأضاحي أصبحت مبالغ فيها، سعر الخروف الحي النهارده وصل 11 ألف جنيه وأسعار العجول تبلغ حاليا 85 ألف جنيه وتصل في بعض المناطق لـ 100 ألف.

وقال أحمد موسى خلال برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم إن أسعار اللحوم تبلغ حاليا ما بين 340 جنيها لـ 370 جنيها للكيلو فضلا عن بعض المحال التي تبيعها بـ 400 جنيه للمستهلك، : متسائلا: الناس تعمل إيه مع دخول العيد.. وهل إحنا وفرنا أعداد رءوس ماشية تقدر تساعد وتخفض الأسعار؟".

لا يوجد إقبال على شراء اللحوم والأضاحي



وتابع أحمد موسى: "لا يوجد إقبال على شراء اللحوم والأضاحي، مضيفا: «اللي كان بيشتري خروف مش هيعرف واللي كان بيشتري عجول كل سنة مش هيعرف.. الحاجة بقت صعبة».

وأكد مدير المكتب الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الخارجية أكد أن أسعار اللحوم انخفضت اليوم بالمنافذ 15% بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنويع مصادر استيراد اللحوم.



ولفت إلى أن الدولة المصرية حاليا تستورد رؤوس الماشية واللحوم من جيبوتي وأوغندا إضافة إلى السودان الشقيق، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، مردفا أن سعر كيلو اللحوم انخفض 20 جنيها في منافذ وزارة التموين.



وأشار إلى أنه سيتم توفير اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 195 جنيها للكيلو، و140 جنيها للحوم المجمدة، مضيفا أن هناك 1200 مجمع استهلاكي وسيارات متنقلة ومنافذ الأمان توفر اللحوم بأسعار مخفضة.



ولفت إلى أن ميناء سفاجا استقبل أمس سفينة محملة بـ 2500 رأس حية من جيبوتي، وسيتم ضخها بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية.

كشف هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية، أن الدولةالمصرية تقوم بمجهود كبير لتوفير اللحوم للمواطنين، بالتزامن مع قرب حلول عيدالأضحى 2023.

وناشد هيثم عبد الباسط المستوردين بضرورة تخفيض أسعار العجول المستوردة، بسبب عدم وجود قوة شرائية في المحال، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وخسائر كبيرة لأصحاب محلات الجزارة.

ونوه أنه على وزارة التموين التواصل مع المستوردين من أجل ضبط الأسعار، خاصة وأن القوة الشرائية في السوق ليست متواجدة، معلقا: الجزارين وأصحاب المحال هتخسر، والاتجاه الفترة الجاية سيكون للمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة في الشوارع.

وحول أسعار اللحوم في الأسواق، تابع نائب رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية: "أسعار اللحوم الطازجة 195 جنيها للكيلو في المجمعات الاستهلاكية، وهذه اللحوم تأتي من الدول الإفريقية مثل السودان وتشاد بعد الكشف الطبي عليها ووضعها في الحجر الصحي.

وبشأن أسعار الأضاحي، علق قائلا: أسعار الأضاحي الأن فئة الخرفان تبدأ من 170 لـ180 جنيها، والعجول من 150 لـ160 جنيها مقابل الكيلو جرام، مما يعني أن أسعار الخراف تبدأ من 8 لـ12 ألف، والعجول تبدأ من 60 ألفا فأكثر على حسب الوزن.

