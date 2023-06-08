العطار يصف بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين بالصادم والمرفوض (فيديو)

أبدى وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد المصري لكرة القدم، صدمته من بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، مؤكدا أن الاتحاد الدولي وساق اتهامات غير حقيقية للاتحاد المصري.

وقال وليد العطار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم أن اتحاد الدولي للاعبين المحترفين اتهم الجبلاية بمصادرة جوازات سفر اللاعبين المحترفين بالدوري المصري وإجبارهم على توقيع عقود فارغة وتغيير عملة الصرف على غير المتفق عليه، مؤكدا أنها اتهامات مرفوضة

الاتحاد المصري نفى اتهامات الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين



وأشار إلى أن الاتحاد المصري نفى اتهامات الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في رد أرسل اليوم، بدليل أنه لا يوجد لاعب أجنبي واحد من 268 لاعبا أجنبيا في الدوري المصري اشتكى، لذلك لا نرى أي سبب لإصدار مثل هذا البيان غير الدقيق والمرفوض.



وتابع : “الاتحاد المصري أبدى في رده على البيان عن احتجاجه الشديد وطلب رد واضح وصريح من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين”، لافتا إلى أن الاتحاد الدولي سبق وأصدر نفس المحتوى لعدة دول سابقة خلال السنوات الماضية ويبدو أن مصر جاء عليها الدور.



وأكد المدير التنفيذي لاتحاد المصري لكرة القدم، على أن لوائح الاتحاد المصري تحفظ كل حقوق اللاعبين المحترفين في الدوري المصري.



وكانالاتحاد الدولي حذر للاعبين المحترفين لكرة القدم يوم الأربعاء من الانتقال للأندية المصرية بسبب ما ذكره من شكاوى من عدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي مثل مصادرة جوازات السفر والتزوير والابتزاز.

ونصح الاتحاد الدولي في البيان أي لاعب سيوقع لأي من الأندية في مصر بالحذر من عدة أمور.

وقال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لكرة القدم في بيان: على اللاعبين عدم تسليم جواز السفر لأي مسؤول في النادي، وإذا أصر على استلامه فعليك بتزويده بصورة منه وليس النسخة الأصلية. مع عدم التوقيع على أي عقود فارغة. ضرورة الاحتفاظ بنسخة أصلية موقعة من العقد. وعدم الوقوع في فخ ما يقوله النادي بأن كافة النسخ يجب أن يوافق عليها الاتحاد المحلي. يجب أن تحتفظ (أي لاعب) بنسخة تحوي إمضاءك وإمضاء مسؤول النادي، مشددا على ضرورة تحديد العملة الخاصة بالراتب.

وقال: على اللاعبين التأكد من العملة حتى لا يتمكن النادي من تغييرها (في العقد). إذا تركت نوع العملة دون تحديد مسبق فيمكن للنادي الاستفادة من ذلك.

وتوصلت عدة أندية في الفترة الأخيرة لاتفاق مع اللاعبين على دفع رواتبهم بالجنيه المصري بدلا من الدولار الأميركي، رغم عدم وجود هذا البند في العقد.

وأضاف: كما أن العقود في مصر تحتوي على صفحة فارغة لإمكانية زيادة شروط بخط اليد لذلك تأكد من الاتفاق على جميع البنود قبل التوقيع مع الشطب على أي مساحات فارغة في العقد.

وحذر الاتحاد من علاقة الوكلاء باللاعبين الأجانب في مصر، مشيرا إلى عدم تصرفهم بصدق بما يصب في مصلحة اللاعب.