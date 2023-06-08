الخميس 08 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

العطار يصف بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين بالصادم والمرفوض (فيديو)

وليد العطار، المدير
وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد المصري لكرة القدم

أبدى  وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد المصري لكرة القدم، صدمته من  بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، مؤكدا أن الاتحاد الدولي  وساق اتهامات غير حقيقية للاتحاد المصري.

txt

أول رد من الجبلاية على اتهامات الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين

وقال وليد العطار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم  أن اتحاد الدولي للاعبين المحترفين  اتهم الجبلاية بمصادرة جوازات سفر اللاعبين المحترفين بالدوري المصري وإجبارهم على توقيع عقود فارغة وتغيير عملة الصرف على غير المتفق عليه، مؤكدا أنها اتهامات مرفوضة 

txt

الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يُصدر بيان ناري بعد شكوي الزمالك لـ الفيفا

الاتحاد المصري نفى اتهامات الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين


وأشار إلى أن الاتحاد المصري نفى اتهامات الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في رد أرسل اليوم، بدليل أنه لا يوجد لاعب أجنبي واحد من 268 لاعبا أجنبيا في الدوري المصري اشتكى، لذلك لا نرى أي سبب لإصدار مثل هذا البيان غير الدقيق والمرفوض.


وتابع : “الاتحاد المصري أبدى في رده على البيان عن احتجاجه الشديد وطلب رد واضح وصريح من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين”، لافتا إلى أن الاتحاد الدولي سبق وأصدر نفس المحتوى لعدة دول سابقة خلال السنوات الماضية ويبدو أن مصر جاء عليها الدور.


وأكد  المدير التنفيذي لاتحاد المصري لكرة القدم، على أن لوائح الاتحاد المصري تحفظ كل حقوق اللاعبين المحترفين في الدوري المصري.
 

وكانالاتحاد الدولي حذر للاعبين المحترفين لكرة القدم يوم الأربعاء من الانتقال للأندية المصرية بسبب ما ذكره من شكاوى من عدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي مثل مصادرة جوازات السفر والتزوير والابتزاز.

ونصح الاتحاد الدولي في البيان أي لاعب سيوقع لأي من الأندية في مصر بالحذر من عدة أمور.

وقال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لكرة القدم  في بيان: على اللاعبين عدم تسليم جواز السفر لأي مسؤول في النادي، وإذا أصر على استلامه فعليك بتزويده بصورة منه وليس النسخة الأصلية. مع عدم التوقيع على أي عقود فارغة. ضرورة الاحتفاظ بنسخة أصلية موقعة من العقد. وعدم الوقوع في فخ ما يقوله النادي بأن كافة النسخ يجب أن يوافق عليها الاتحاد المحلي. يجب أن تحتفظ (أي لاعب) بنسخة تحوي إمضاءك وإمضاء مسؤول النادي، مشددا على ضرورة تحديد العملة الخاصة بالراتب.

وقال: على اللاعبين التأكد من العملة حتى لا يتمكن النادي من تغييرها (في العقد). إذا تركت نوع العملة دون تحديد مسبق فيمكن للنادي الاستفادة من ذلك.

وتوصلت عدة أندية في الفترة الأخيرة لاتفاق مع اللاعبين على دفع رواتبهم بالجنيه المصري بدلا من الدولار الأميركي، رغم عدم وجود هذا البند في العقد.

وأضاف: كما أن العقود في مصر تحتوي على صفحة فارغة لإمكانية زيادة شروط بخط اليد لذلك تأكد من الاتفاق على جميع البنود قبل التوقيع مع الشطب على أي مساحات فارغة في العقد.

وحذر الاتحاد من علاقة الوكلاء باللاعبين الأجانب في مصر، مشيرا إلى عدم تصرفهم بصدق بما يصب في مصلحة اللاعب.

 

مواد متعلقة

أول رد من الجبلاية على اتهامات الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين

تامر أمين يشن هجومًا على اتحاد الكرة.. فضيحة بجلاجل (فيديو)

اتحاد الكرة يعلنها صريحة: "مفيش مشاركة في الدوري لأي نادي مديون"

جمال علام: اتحاد الكرة مظلوم إعلاميّا ورصدنا اللاعبين الموهوبين لضمهم للمنتخبات

رئيس الاتحاد الدولي لضباط معلومات للطيران يصل القاهرة لحضور مؤتمر IFAIMA

اتحاد الكرة يكشف العقوبات المتوقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر (فيديو)
الجريدة الورقية