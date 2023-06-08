شلاتين وحلايب ينفذان افضل محاكاة لسيناريو إخلاء وإقامة معسكر للإيواء بالبحر الاحمر

في إطار خطة محافظة البحر الاحمر لإعداد كوادر قادرة علي مجابهة الأزمات والكوارث في حال حدوثها نفذت مدينتي شلاتين وحلايب نموذج محاكاة لسيناريو إخلاء مجلس مدينة الشلاتين بسبب حدوث زلزال وإقامة معسكر للإيواءمتغلبين علي ضعف الإمكانيات شلاتين وحلايب ينفذان افضل محاكاة لسيناريو إخلاء وإقامة معسكر للإيواء بالبحر الأحمر

وذلك للوقوف علي مدي جاهزية كافة الجهات المعنية لمواجهة المخاطر .

ومن جانبه أكد اللواء عادل نصر رئيس مدينة الشلاتين أنه تم تنفيذ نموذج المحاكاة في حالة حدوث كارثة فعلية للوقوف علي مدي جاهزية الجهات التنفيذية لمواجهة أي أحداث طارئة واتخاذ القرارات المناسبة للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والكوارث كما تم إقامة نموذج مصغر لمعسكر ايواء عاجل اشتركت في تجهيزه كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بمدينتي حلايب وشلاتين ومديرية التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في حال حدوث كوارث طبيعية فضلاً عن توفر الإسعاف والخدمات الطبية المجهزة التي يمكنها التعامل مع الأزمة منذ وقوعها حتي التغلب عليها

بالإضافة إلى مسجد و كنيسة ومدرسة و مطعم وصالة طعام و مشغل ومعرض ملابس وحضانة .

وفي ذات السياق أشاد نادي نصيف مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة بروح الفريق التي تواجدت خلال التجربة

مشيداً بالمستوي المتميز لمعسكر الايواء الذي تكتمل فيه كافة متطلبات الحياة من مأكل وملبس وعلاج ودعم نفسي وغيرها

مؤكداً أن هذا المعسكر يعد الأكبر والافضل فيما تم تنفيذه بمختلف مدن المحافظة

مؤكداً أن درتي الجنوب تغلبوا علي ضعف الإمكانيات واظهروا افضل ما لديهم في سيناريو التعامل مع الأزمة . يذكر أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أصدر تعليماته بتنفيذ محاكاة لسيناريو مواجهة أزمة بكل مدينة علي حدة لبحث مدي جاهزية تلك المدن علي مواجهة الأزمات والكوارث للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والمواقف الطارئة.

شهد التجربة محمد علي سكرتير مدينة الشلاتين و محمد زروق مدير إدارة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الاحمر وبعض التنفيذيين بمدينتي حلايب وشلاتين .

كما نفذت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا نموذج محاكاة لسيناريو إخلاء مجلس مدينة سفاجا بسبب حدوث زلزال، وإقامة معسكر للإيواء، في إطار خطة محافظة البحر الاحمر لإعداد كوادر قادرة علي مجابهة الأزمات والكوارث في حال حدوثها، وذلك للوقوف علي مدي جاهزية كافة الجهات المعنية لمواجهة المخاطر .

ومن جانبه أكد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، أنه تم تنفيذ نموذج المحاكاة في حالة حدوث كارثة فعلية للوقوف علي مدي جاهزية الجهات التنفيذية لمواجهة أي أحداث طارئة واتخاذ القرارات المناسبة للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والكوارث كما تم إقامة نموذج مصغر لمعسكر ايواء عاجل اشتركت في تجهيزه كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بمدينة سفاجا ومديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في حال حدوث كوارث طبيعية فضلاً عن توفر الإسعاف والخدمات الطبية المجهزة التي يمكنها التعامل مع الأزمة منذ وقوعها حتي التغلب عليها، بالإضافة إلى مسجد و كنيسة و مدرسة و مطعم وصالة طعام و مشغل ومعرض ملابس وحضانة .

وفي ذات السياق أشاد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة بروح الفريق التي تواجدت خلال التجربة وبمجهودات مديرية التضامن الاجتماعي، مشيداً بالمستوي المتميز لمعسكر الايواء الذي تكتمل فيه كافة متطلبات الحياة من مأكل وملبس وعلاج ودعم نفسي وغيرها

كما تم تنفيذ سيناريو إخلاء مجلس المدينة وإقامة معسكر إيواء بمدن القصير وراس غارب ومرسى علم

معسكر

معسكر ايواء

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