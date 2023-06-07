محاضرة فنية على هامش مران الأهلي استعدادًا لموقعة الوداد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الأربعاء، تحت قيادة السويسري، مارسيل كولر، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين في محاضرة فنية بالفيديو قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للتأكيد على العديد من النقاط الفنية، في إطار التحضيرات لمواجهة الوداد المغربي.

فيما قاد أندريس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا قويًّا شارك فيه جميع اللاعبين، بالتعاون مع طارق عبدالعزيز ومحمود حمدي، أخصائيي التأهيل بالفريق.

واستغرق المران البدني قرابة ٤٠ دقيقة، أدى خلاله اللاعبون تدريبات لرفع المعدلات البدنية وجانبًا من تدريبات الكرة.

مران قوي لحراس مرمى الأهلي استعدادًا لنهائي دوري أبطال أفريقيا:

كما قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق، الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، حراس مرمى الفريق، في مران قوي شهد التركيز على الجوانب البدنية والكرات العرضية والتصويب من مسافات مختلفة.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة، شارك فيها اللاعبون على ثلاثة فرق، وشهدت جانبًا من التدريبات الفنية والخططية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل بمركب محمد الخامس في المغرب.

حسام غالي رئيسًا لبعثة الأهلي في المغرب:

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر تكليف الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المغرب غدًا الخميس لملاقاة فريق الوداد يوم الأحد المقبل، في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال.

ويعكف الكابتن حسام غالي حاليًا على الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بسفر البعثة والعمل على توفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة على متن طائرة خاصة وتعود في اليوم التالي للمباراة.

وقرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مرافقة بعثة الفريق إلى المغرب.

ويأتي سفر الكابتن محمود الخطيب؛ لدعم اللاعبين وجهازهم الفني، والتأكيد على الثقة الكاملة في قدرتهم على تحقيق نتيجة تضمن للأهلي استعادة كأس البطولة الأفريقية وإسعاد الجماهير.