شطة: بيان فيفبرو غير مقبول .. وباملاك حكم جيد

أكد عبدالمنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي، أن الجميع عليه دعم النادي الأهلي في المرحلة الحالية وقبل لقاء الوداد المغربي يوم الأحد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شطة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "جمعيات اللاعبين المحترفين في إفريقيا لها دور كبير في تطوير المدربين واللاعبين، ولها ميزانيات تتبع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وسبق وعرض عليه رئاسة جمعية اللاعبين المحترفين بالسودان، وسبق وحضرت دورات لفيفبرو".

وواصل شطة: "منير حسن كان هو أول رئيس لجمعية المحترفين المصريين، وكان له دور كبير في حل العديد من المشكلات، وكان يجلس مع اللاعبين والاندية، فهو كان شخص جدير بالثقة والمسئولية".

وأضاف: "بيان فيفبرو غير مقبول تمامًا، ولابد من تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الأمر، فهم غير منوطين بمناقشة هذه الأمور، وبيان اتحاد الكرة للرد على جميعة اللاعبين المحترفين قوي جدا".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدر بيانًا مساء أمس الأربعاء أبدى فيه انزعاجه الشديد من البيان المفاجئ الصادر عن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يحذر فيه اللاعبين من الانتقال للدوري المصري.

شطة: على الأهلي نسيان هدف الوداد في القاهرة

وتطرق شطة للحديث عن لقاء الأهلي والوداد، وقال: "لا يجب التوقف كثيرا عن الهدف الذي دخل شباك الأهلي في لقاء الذهاب، لابد من التركيز في اللقاء المقبل من أجل تحقيق المكسب".

ونصح شطة، المدير الفني للأهلي مارسيل كولر، بأن يغير طريقة لعبه، خصوصا في ظل الهجوم الشرس المتوقع من جانب الوداد، وأن يكون هناك مرونة في طرق اللعب، ويكون هناك مهام خاصة للاعبي الوسط، مطالبا اللاعبين بالاستحواذ بشرط الابتعاد عن التمريرات القصيرة، أو اللجوء للكرات الطولية داخل الملعب.

وواصل: "يجب على لاعبي الأهلي التركيز فقط في المباراة وعدم التفكير في أي أي ضغوط جماهيرية".

وختم: "باملاك تيسميا حكم جيد ولديه خبرات كبيرة ويستطيع قيادة المباريات الصعبة دائمًا، وأتمنى أن يكون عادلًا، ولابد أن يكون لاعبي الأهلي أقوياء في المستطيل الأخضر، وأحذر حمدي فتحي من التهور في الملعب، علينا أن نساعد الحكم بأداء قوي".