الداخلية تكشف ملابسات سرقة منزل سيدة وضبط الجاني بالجيزة

نُشر على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تعليق مدعوم بمقطع فيديو متضمناً حواراً بين صاحبة الحساب و(سيدة آخرى - مُقيمة الجيزة) إدعت خلاله تعرض منزلها للسرقة عدة مرات .

بالفحص وبإستدعاء السيدة المشار إليها قررت بأنها حال تواجدها بالشقة محل سكنها فوجئت بكسر كالون الباب الخارجى للشقة وسرقة (مبالغ مالية عملات "محلية ، أجنبية" - مشغولات ذهبية - حقيبة تحوى أحذية وملابس) ، وإتهمت (شقيقة زوجها ، وزوجها - مقيمان ذات العنوان) بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهم، إلا أنها عدلت عن إتهامها لهما عقب ذلك.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة المشار إليها وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الفيوم) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الوقائع سالفة الذكر وضبط بحوزته (مبلغ مالى- جزء من المشغولات الذهبية المستولى عليها) وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية وتصرفه بباقى المشغولات الذهبية لدى عميله "حسن النية" (مالك محل مصوغات ذهبية – بمحافظة الفيوم) ، وبإستدعائه وسؤاله أقر بما جاء بأقوال المتهم المضبوط وقدم المصوغات الذهبية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.