كانتي في الاتحاد .. أفضل لاعب إنجليزى يرافق بنزيما بالسعودية

أنهى النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، إجراءات انضمامه إلى صفوف نادي الاتحاد، وتبقى فقط الإعلان الرسمي، ما جعله يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

وكشف الإعلامي فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إنهاء كانتي لكافة إجراءات انضمامه إلى الاتحاد.

وأكد رومانو على أن كانتي أكمل الفحوصات الطبية في لندن، وتم الاتفاق على التوقيع لمدة عامين مع نادي الاتحاد، مع خيار لإضافة موسم ثالث.

كانتي يحصد 100 مليون يورو في كل موسم

النجم الفرنسي نجولو كانتي

وسيحصل كانتي على 100 مليون يورو في كل موسم، حيث سيتضمن الرقم حقوق الصور والصفقات التجارية وغيرها من الأمور.

وكان تشيلسي يحاول تجديد عقد كانتي خلال الفترة الماضية، ولكن اللاعب الفرنسي وافق على عرض نادي الاتحاد.

تاريخ كانتي في فرنسا

نغولو كانتي من مواليد 29 مارس 1991، هو لاعب كرة قدم فرنسي يلعب في مركز الوسط الدفاعي مع نادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز والمنتخب الفرنسي.

يعتبره الكثيرون أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، تمت الإشادة به على نطاق واسع لمساهماته الدفاعية ومعدل العمل المرتفع لديه.

عند مشاركته لأول مرة بشكل احترافي مع بولون في عام 2012، لعب كبديل في مباراة واحدة في دوري الدرجة الثانية، ولعب موسمًا كاملاً في الدرجة الثالثة في العام التالي.

النجم الفرنسي نجولو كانتي

بعد ذلك انضم إلى كاين في الدرجة الثانية في صفقة انتقال مجانية، وحل في المركز الثالث واستطاع التأهل إلى الدوري الفرنسي. وبقي مع النادي لمدة عام آخر.

انضم إلى تشيلسي مقابل رسوم انتقال بلغت 32 مليون جنيه إسترليني

انضم إلى تشيلسي مقابل رسوم انتقال بلغت 32 مليون جنيه إسترليني، وفاز بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي وفي أول موسم له مع النادي اللندني، ما جعله أول لاعب يفوز بلقب الدوري الإنجليزي بشكل متتالي مع أندية مختلفة منذ إيريك كانتونا في عامي 1992 و1993.

وقد فاز أيضًا بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا وجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الأوروبي، ودوري أبطال أوروبا.