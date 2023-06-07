الخميس 08 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

تارا عماد نجمة لامعة في عالم الموضة بالأبيض اللامع

تارا عماد
تارا عماد

خضعت الفنانة الشابة تارا عماد لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

تارا عماد

تارا عماد تنافس عارضات الازياء بالابيض المجسم اللامع

بدت الفنانة تارا عماد بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا مجسم باللون "الأبيض"، بدون أكمام، مصمم من قماش لامع بدون نقاشات، أكملت اللوك بشنطة سيلفر، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

تارا عماد

تارا عماد تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

اعتمدت الفنانة تارا عماد تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها ، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

txt

هاجر أحمد تعتمد موضة الكاجوال بشوارع لندن

txt

هنا الزاهد تستعرض أنوثتها بالبينك المجسم اللامع

أخر أعمال تارا عماد


من ناحية أخري، يذكر أن آخر أعمال الفنانة تارا عماد كان مسلسل "سوتس بالعربى" خلال الماراثون الرمضانى 2022، وشاركها البطولة آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، ومحمد شاهين، وأسماء جلال، ومصطفى درويش، وهدى المفتي، وخالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوى، عمر زهران وعدد آخر من الفنانين.

وكان مسلسل "سوتس بالعربى"، سيناريو وحوار محمد حفظى وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد.

txt

ماريتا الحلاني عروس الحلانية تُبهر العالم بفستان زفاف ملكي بتوقيع إيلي صعب (شاهد)


من هي تارا عماد


ولدت الفنانة تارا عماد في العاصمة المصرية القاهرة عام 1993، وهي ممثلة وعارضة مصرية، لأب مصري وأم يوغوسلافية، بدأت حياتها المهنية منذ سن مبكرة، حيث ظهرت في عدة إعلانات منذ كان عمرها 4 سنوات ثم عملت كعارضة أزياء منذ كان عمرها 14 سنة، ثم شاركت وهى في سن السابعة عشر في مسابقة ملكة جمال العالم من المراهقات والتي أقيمت في البرازيل واستطاعت أن تعود لمصر بلقب ملكة جمال افريقيا والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم للمراهقات عام 2010.

مواد متعلقة

هاجر أحمد تعتمد موضة الكاجوال بشوارع لندن

نسرين أمين تتألق بجمبسوت مكشوف يعكس جرأتها في أحدث جلسة تصوير (شاهد)

هنا الزاهد تستعرض أنوثتها بالبينك المجسم اللامع

تارا عماد تعتمد موضة الكاجوال (صور)

تارا عماد تنافس عارضات الأزياء بالأبيض اللامع .. صور
الجريدة الورقية