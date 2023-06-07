تارا عماد نجمة لامعة في عالم الموضة بالأبيض اللامع

خضعت الفنانة الشابة تارا عماد لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

تارا عماد

تارا عماد تنافس عارضات الازياء بالابيض المجسم اللامع

بدت الفنانة تارا عماد بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا مجسم باللون "الأبيض"، بدون أكمام، مصمم من قماش لامع بدون نقاشات، أكملت اللوك بشنطة سيلفر، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

تارا عماد

تارا عماد تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

اعتمدت الفنانة تارا عماد تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها ، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

أخر أعمال تارا عماد



من ناحية أخري، يذكر أن آخر أعمال الفنانة تارا عماد كان مسلسل "سوتس بالعربى" خلال الماراثون الرمضانى 2022، وشاركها البطولة آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، ومحمد شاهين، وأسماء جلال، ومصطفى درويش، وهدى المفتي، وخالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوى، عمر زهران وعدد آخر من الفنانين.

وكان مسلسل "سوتس بالعربى"، سيناريو وحوار محمد حفظى وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد.



من هي تارا عماد



ولدت الفنانة تارا عماد في العاصمة المصرية القاهرة عام 1993، وهي ممثلة وعارضة مصرية، لأب مصري وأم يوغوسلافية، بدأت حياتها المهنية منذ سن مبكرة، حيث ظهرت في عدة إعلانات منذ كان عمرها 4 سنوات ثم عملت كعارضة أزياء منذ كان عمرها 14 سنة، ثم شاركت وهى في سن السابعة عشر في مسابقة ملكة جمال العالم من المراهقات والتي أقيمت في البرازيل واستطاعت أن تعود لمصر بلقب ملكة جمال افريقيا والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم للمراهقات عام 2010.