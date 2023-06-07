أوقاف البحيرة تتسلم دفعة جديدة من صكوك اللحوم لتوزيعها على المستحقين

أكد الدكتور محمد أبو حطب - وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة . أنه قد تم توزيع 11 طن لحوم من صكوك الاطعام خلال الفترة الماضية علي مستحقيها في القري الأشد إحتياجا في مختلف مراكز محافظة البحيرة.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلي أنه تم إستلام 2 طن لحوم أخرى تم إيداعها فى ثلاجات تابعة لمديرية التضامن الإجتماعي ، وجارى توزيعها على مستحقيها، ليصبح اجمالى ما تم استلامه وتوزيعه بنطاق المحافظة حتى الآن 13 طن لحوم .

ومن جانبها أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بجهود وزارة الأوقاف في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام بمختلف القرى والمراكز لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية إحتياجاتهم ، ووجهت الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي .

ووجهت نائب محافظ البحيرة بإستهداف القرى الأكثر إحتياجاً وتكثيف المساعدات بها، موجهه بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعى لضمان وصول تلك اللحوم لمستحقيها .