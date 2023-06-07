منتخب الصالات يكتسح موريتانيا بسباعية في كأس العرب

حقق منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني، فوزا كبيرًا بنتيجة 7-2 على منتخب موريتانيا في مباراته الأولى ببطولة كأس العرب المقامة حالياً في السعودية.

سجل أهداف منتخب مصر لكرة الصالات كلأ من مصطفى عيد "هدفان"، وهدف لكل من طارق مصطفى، علي إبراهيم، محمد عبدالرازق كوكي، عبدالرحمن محمد، وخالد عبدالحليم "ماردونا".

وحصل مصطفى عيد قائد منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع العراق وفلسطين وموريتانيا.

وتضم القائمة للبطولة، التي تقام في السعودية خلال الفترة من 6 حتى 16 يونيو الجاري، 15 لاعباً هم جمال عبدالناصر وأحمد فكرى صالح ومحمود شوبير وطارق حسن ومحمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبدالرحمن عيد وعبدالرحمن سيد وخالد عبدالله محمد ومحمد عبدالحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد وعلى رمضان ومحمود فتحى.

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات، ويضم الجهاز الفنى المعاون سامح صالح مدرباً عاماً، ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك، محمد منجى المدير الإدارى وأحمد حسن مدير المهات.

قائمة منتخب الصالات في بطولة كأس العرب

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة الصالات في بطولة كأس العرب 15 لاعباً وهم:

جمال عبدالناصر وأحمد فكري صالح ومحمود شوبير وطارق حسن ومحمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبدالرحمن عيد وعبدالرحمن سيد وخالد عبدالله محمد ومحمد عبدالحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد وعلي رمضان ومحمود فتحي.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع منتخبات موريتانيا وفلسطين والعراق.

ويضم الجهاز الفني المعاون لمنتخب مصر للصالات كل من سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس مرمى، ومحمد منجى مديرًا إداريًا، وأحمد حسن مدير المهمات.

وقال جهاد عرفة المدير الفني للمنتخب أن منتخب الصالات جاهز لخوض منافسات بطولة كأس العرب والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وقال جهاد عرفة في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل إنطلاق منافسات البطولة: “ أقمنا معسكرا في القاهرة لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيا بشكل يتناسب مع قوة البطولة ”.

وأضاف جهاد عرفة: “ مجموعة مصر صعبة وتضم وصيف البطولة الماضية، كما أن البطولة بشكل عام قوية نظرا لمشاركة العديد من المنتخبات المتطورة ولكننا جاهزون للمنافسة في البطولة ”.