رئاسة الجمهورية تنشر صورًا لزيارة السيسي لأنجولا

نشر المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عددًا من الصور خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنجولا.

وقال فهمي، إن الرئيس السيسي يعتبر اول رئيس يزور أنجولا، مؤكدا أنها زيارة مثمرة، وتفاهم ورؤى مشتركة حول مختلف القضايا.

واوضح المتحدث الرسمي أن الزيارة أثمرت على التوافق حول توسيع نطاق التعاون وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.

وعبر الرئيس السيسي، عن سعادته واعتزازه كأول رئيس مصري يزور أنجولا، موضحا أن هذه الزيارة تأخرت ثلاث سنوات، إلا أن جائحة كورونا أخرت إجراءها.

التعاون في مجالات عدة

وقال خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأنجولي جواو لورنسو، في لواندا، اليوم الأربعاء، إن مصر وضعت خطة لفتح مسارات للتعاون في مجالات عدة، والحرص على التعاون وتبادل الخبرات في التجارة الخارجية والسياحة والأمن ومكافحة الإرهاب.

وأضاف أن هناك فرصا استثمارية متاحة بين مصر وأنجولا، موضحا أن هناك أكثر من خمسة آلاف شركة يمكنها العمل في مجالات البنية التحتية والطاقة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يعتز بكونه أول رئيس مصري يزور أنجولا، مؤكدا أنه بحث مع الرئيس الأنجولي سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم، أجريت في العاصمة الأنجولية لواندا، مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يُجري جولة إفريقية في الوقت الراهن.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، إن الجولة الإفريقية الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق سوف تركز على العديد من القضايا الهامة تتمثل في سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وقضايا النزاعات بالقارة الإفريقية وسبل تسويتها والتعاون في مجالات التنمية الاقتصادية ومستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون لبلورة أطر العمل الإفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي بالقاهرة.