فتح باب التظلمات لأصحاب الحصص الإستيرادية الموقوفة ببورسعيد

أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعدة، فتح باب تلقى التظلمات من أصحاب الحصص الإستيرادية الموقوف التعامل بها وذلك لمدة 15 يومًا إعتبارًا من الأحد 11 يونيو حتى الأحد 25 يونيو الجارى، وأنه سيجرى بحث وفحص الطلبات لمدة 15 يوم عمل من 3 يوليو إلى 25 يوليو القادم، وإعداد وعرض التقرير النهائي يوم 30 يوليو القادم ، أما بالنسبة لباقي التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فجاري إستكمال المناقشات للوصول إلى الآليات الأنسب للتنفيذ .

وكشف البيان الصادر من الغرفة التجارية ببورسعيد عن المستندات المطلوبة وهي : طلب التظلم وصورة بطاقة الرقم القومي ومستخرج رسمي للسجل التجاري والبطاقة الضريبية المميكنة أو وثيقة ضريبية مؤقتة سارية ومستخرج رسمي للقيد العائلي للطالب لمواليد خارج بورسعيد ، وفي حالة مواليد خارج بورسعيد – "أب - أم" مواليد بورسعيد - يُقدم مستخرج رسمي للقيد العائلي لوالد الطالب وشهادة بيانات من الغرفة التجارية وصحيفة الحالة الجنائية سارية لمقدم الطلب ، وعلى مقدم الطلب إرفاق المستندات الداعمة لطلبه وتثبت أحقيته في الطلب المقدم وإثبات إقامته وعمله بمدينة بورسعيد لمدة10 سنوات متصلة سابقة على تاريخ تخصيص الحصة الإستيرادية طبقا لقرار المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2007 بتعريف من هم أبناء بورسعيد .

وقد عُقدت إجتماعات مكثفة بمقر الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة على مدار 3 أيام متتالية برئاسة محمد سعدة رئيس الغرفة وحضور حسن أبو طالب أمين صندوق الغرفة ومحمد حسنين مستشار رئيس الغرفة ومن الجهاز التنفيذي اللواء محمد حسيني عامر مدير عام الجهاز التنفيذي وأحمد مختار مساعد المدير العام للجهاز التنفيذي وأحمد كمالو مدير مكتب الخدمات الإستيرادية لبحث آليات تنفيذ التوصيات الناتجة عن إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الأربعاء الماضي لتنفيذ ماجاء فيها على مراحل .