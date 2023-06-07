تامر أمين يشن هجومًا على اتحاد الكرة.. فضيحة بجلاجل (فيديو)

شن الإعلامي تامر أمين هجومًا حادًا على اتحاد كرة القدم المصري، معقبا: “النهاردة الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، فضحنا فضيحة بجلاجل”.

وأوضح تامر أمين خلال تقديمه برنامجه "آخر النهار" والمذاع على فضائية “النهار” مساء اليوم الأربعاء : الاتحاد الدولي أصدر تحذيرا للاعبين المحترفين من التعاقد مع الأندية المصرية الواقعة تحت مسئولية اتحاد الكرة المصري بسبب الانتشار الكبير للانتهاكات التعاقدية، والمشاكل القانونية في التعاقد".

وأردف تامر أمين : "الكلام ده معناه إن إحنا في الكورة عندنا مينفعش تتعامل معانا، علشان هيغفلوك، الانتهاكات التعاقدية دي مشترك فيها الأندية واتحاد الكرة اللي بيوثق العقود وبيطلع الرخص الدولية أو المؤقتة، وهو كبير الأندية يعني لو النادي خلص المفروض الاتحاد يراجعه".

وتابع: "الانتهاكات المقصودة منها إن اللعيبة ما بتاخدش مستحقاتها وبقت سمعتنا سودة في الحكاية دي، واللعب في العقود وشوفتوا خلال الكام سنة اللي فاتت في نادي أو اتنين تحديدًا نسمع العقد ده اتعمل بس ما اتوثقش، والعقد ده فيه بند يخليك تبيع اللاعب مش عارف إزاي والفلوس تروح للسمسار، والعقد ده يخلي اللاعب يسلم الباسبور للنادي ما يعرفش يتحرك إلا من خلاله، وكلها انتهاكات مخزية".

الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يحذر من الانتقال للأندية المصرية

وحذر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لكرة القدم يوم الأربعاء من الانتقال للأندية المصرية بسبب ما ذكره من شكاوى من عدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي مثل مصادرة جوازات السفر والتزوير والابتزاز.

ونصح الاتحاد الدولي في البيان أي لاعب سيوقع لأي من الأندية في مصر بالحذر من عدة أمور.

وقال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لكرة القدم في بيان: على اللاعبين عدم تسليم جواز السفر لأي مسؤول في النادي، وإذا أصر على استلامه فعليك بتزويده بصورة منه وليس النسخة الأصلية. مع عدم التوقيع على أي عقود فارغة. ضرورة الاحتفاظ بنسخة أصلية موقعة من العقد. وعدم الوقوع في فخ ما يقوله النادي بأن كافة النسخ يجب أن يوافق عليها الاتحاد المحلي. يجب أن تحتفظ (أي لاعب) بنسخة تحوي إمضاءك وإمضاء مسؤول النادي، مشددا على ضرورة تحديد العملة الخاصة بالراتب.

وقال: على اللاعبين التأكد من العملة حتى لا يتمكن النادي من تغييرها (في العقد). إذا تركت نوع العملة دون تحديد مسبق فيمكن للنادي الاستفادة من ذلك.

وتوصلت عدة أندية في الفترة الأخيرة لاتفاق مع اللاعبين على دفع رواتبهم بالجنيه المصري بدلا من الدولار الأميركي، رغم عدم وجود هذا البند في العقد.

وأضاف: كما أن العقود في مصر تحتوي على صفحة فارغة لإمكانية زيادة شروط بخط اليد لذلك تأكد من الاتفاق على جميع البنود قبل التوقيع مع الشطب على أي مساحات فارغة في العقد.

وحذر الاتحاد من علاقة الوكلاء باللاعبين الأجانب في مصر، مشيرا إلى عدم تصرفهم بصدق بما يصب في مصلحة اللاعب.