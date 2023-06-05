تامر أمين يهاجم التحكيم بمباراة الأهلي والوداد.. مسرحية هزلية (فيديو)

شن الإعلامي تامر أمين، هجومًا حادًا على حكم مباراة الأهلي والوداد، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف

واستنكر “أمين”، خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الإثنين عدم طلب الحكام الموجودين في غرفة الفار من الحكم الليبي مراجعة موقف الحكمة بعد منحه إنذار لـ«عطية الله»، معقبًا: «يا إخواننا أنتم مش معاكم قانون كرة القدم؟؟ طب افتحوا على النت وشوفوا اللوائح».

الجريمة التحكيمية مكتملة الأركان في استاد القاهرة

وأضاف تامر أمين: الخطأ البشري وارد في كرة القدم لكن هناك فرقًا بين الخطأ البشري والإخلال بالقانون، والجريمة التحكيمية مكتملة الأركان في استاد القاهرة"، مستشهدا بضربة الجزاء التي كان من المفترض أن يحسبها الحكم الليبي معتز إبراهيم، لصالح النادي الاهلي بعد إعاقة حسين الشحات داخل منطقة الـ18.

وتابع: «الأضحوكة الكبرى والمسرحية الهزلية كانت عندما لمس لاعب الوداد يحيى عطية الله، الكرة ومنعها من المرور للاعب الأهلي ؛ فهذه كانت فرصة محققة للتسجيل، وتستوجب طرد للاعب وليس تركها بصورة تقديرية للحكم».

وأكد أن الخطأ الأخير أثر بشكل مباشر على نتيجة امباراة الأهلي والوداد ، مضيفًا: «الخطأ الفاحش على أرضنا وملعبنا ووسط جمهورنا، على أرضك وتتظلم تحكيميًا يبقى هناك تتعمل لك حفلة تحكيمية؟!».

وأشار أمين إلى أن اختيار الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا، لإدارة مباراة العودة بين الأهلي والوداد غريب ومقلق، خاصة أنه سيعلن اعتزاله بعد المباراة، متسائلًا: «لو أخطأ وعمل مصيبة هيكون عقابه إيه؟».

وشن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على حكم مباراة الأهلي والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا، التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، قائلا: "الحكم هو اللي بوظ الماتش والاتحاد الإفريقي اختار حكم ليس له علاقة بالتحكيم".



وقال أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم: "الحكم أفسد المباراة وأضاع فوزا كبيرا على النادي الأهلي، لأنه على الأقل الأهلي كان له ضربة جزاء وطرد لأحد لاعبي الوداد".

وتابع: "حكم المباراة حرم الأهلي من هزيمة الوداد بنتيجة كبيرة وللأسف كان قراره ظالما في ضربة الجزاء للنادي الأهلي لم يكن عادلا ولا علاقة له بالتحكيم في كرة القدم، مؤكدا: "قرارات حكم مباراة الأمس ظالمة وكان هناك توجها ضد النادي الأهلي".

الأهلي في أفضل حالاته وقادر على التسجيل في المغرب



وأردف،: "الأهلي في أفضل حالاته حاليا وسيذهب للقاء الوداد وهو فائز وقادر على التسجيل وحسم المباراة"، مضيفا: "مصطفى شوبير كان نجم المباراة وكان سببا رئيسيا في الفوز أمس".

وعلق موسى، على تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لمباراة العودة بين الأهلي والوداد في المغرب، قائلا: "دا حكم دائما صفارته ضد النادي الأهلي".

حكم مباراة الأهلي القادمة في النهائي لابد من الحذر منه



وتابع: "هذا الحكم لا يعرف العدالة، وهو حكم لا يصلح لإدارة المباراة في المغرب"، مضيفا: "حكم مباراة الأهلي القادمة في النهائي لابد من الحذر منه".

وأكد: "الحكم الإثيوبي لا يصلح لإدارة المباراة، وهي مباراته الأخيرة وبعدها سيعتزل ومن الممكن أن يفعل كل شيء في المباراة، وعلى الأهلي أن يتخذ إجراءات ضد الحكم الإثيوبي لأنه حكم ليس له علاقة بالنزاهة".

