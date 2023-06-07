مدينة شرم الشيخ تحصد المركز الثالث على العالم في المدن القابلة للعيش

بفضل مزاياها العديدة والمميزة، حصدت مدينة شرم الشيخ على المركز الثالث في مسابقة المجتمعات الصالحة للعيش والمدن الصديقة للعمر LivCom 2023 فى المسابقة الدولية المقامة التى اقيمت في دولة مالطا.

ولفتت المدينة الأنظار بمسارها الاستثنائي والمثالي في الاستعداد والتحضير للمشاركة في المسابقة، حيث قدمت العديد من المزايا والخصائص التي جعلتها مؤهلة للحصول على هذه الميدالية الثمينة.

تنافست مدينة شرم الشيخ مع 25 دولة أخرى في المسابقة، وتمكنت من تحقيق المركز الثالث بعد دولتي البرتغال والدنمارك، وذلك بسبب العديد من المزايا التي تتمتع بها المدينة، من بينها الخلفية التاريخية والثقافية، والاهتمام بنمط الحياة الصحي، والتخطيط العمراني المرن المناسب لكل الفئات العمرية، ودمج المسنين في جميع المعايير بحيث تكون المدينة صالحة للأعمار الأكبر سنًا.

جاء هذا نتاج الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في المدينة، بدعم ومتابعة من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذي اعتبر مشاركة المدينة في المسابقة أمرًا مهمًا، وهو الداعم الأول للفريق ولكافة الجهود التي بذلها، وحصول مدينة شرم الشيخ على هذه الميدالية البرونزية يشكل حافزًا كبيرًا للاستمرار في تحويلها إلى مدينة ذكية ومستدامة صديقة للبيئة، وتؤكد على جهودها المستمرة في تحقيق رؤيتها المستقبلية لتكون وجهة سياحية مميزة ومثالية.