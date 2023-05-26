عمرو مصطفى يثير الجدل.. "عبد الحليم حافظ ع العرش والأقزام يقلدوني"

يواصل الملحن والفنان عمرو مصطفى، إثارة الجدل من خلال منشور جديد، يوجه خلاله رسالة لأشخاص مجهولين، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب عمرو مصطفى:" لو مفيش مبدعين عظماء (ملحنين وشعراء) لجيلنا الحالي يبقي مفيش مطربين عظماء أيضا في جيلنا الحالي، مضيفًا: صح ولا لا يا بتوع المدارس ".

عمرو مصطفى

وتابع "مصطفى":" ومازال الأسطورة (عبد الحليم حافظ) متربع علي عرش الغناء في مصر حتي الآن ويحاول الأقزام أن يقارنوا نفسهم بيه، ويقلدوني برضه في السكة".

عمرو مصطفى

كشف الفنان عمرو مصطفى، مستجدات أزمته مع عائلة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، بعدما أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ما جعلهم يتوعدون بمقاضاته.

وقال عمرو مصطفى خلال مقطع فيديو جديد على حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا: "تواصلت مع جيهان الدسوقي حفيدة أم كلثوم، واتفقنا إني مش هستخدم أي شيء يخص كوكب الشرق ولا اسمها أو صورتها، ولو دا حصل لن نلجأ إلا لأسرة أم كلثوم المسئولة عن حقوقها ".

عمرو مصطفى: مشروع أم كلثوم مازال قائمًا ولكن ليس بصورتها أو صوتها



وأضاف الفنان، قائلًا: “المشروع مازال قائمًا ولكن ليس بصورتها أو صوتها أو أي شيء يخصها؛ لأننا مش عايزين مشاكل وأنا في يوم من الأيام هيكون ليا أسرة وأحفاد ومش عايز يحصل فيا كدا، وعايز أخلص القصة دي كلها ".

وكان عمرو مصطفي، آثار جدلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما أعلن عن تقديمه لأغنية من كلماته وألحانه بصوت الراحلة أم كلثوم بواسطة الذكاء الاصطناعي، ما جعله يواجه العديد من الانتقادات من عدد كبير من الجمهور والمتابعين، ومن قبل الملحن محسن جابر بسبب حقوق الملكية الفكرية.

عمرو مصطفى وأم كلثوم

ومن ناحيته قال عمرو مصطفي، أنه سوف يقاضي المنتج محسن جابر لإعادة استخدام ألحانه التي يمتلك حقوقها مع مطربي المهرجانات الشعبي، قائلًا: " تم استخدام أغنياتي في المهرجانات، مثل عوكلو، وقلبي اللي كان مفقود، لأنها إساءة ليا وهاخد حقي ".

محسن جابر يخرج عن صمته بسبب أم كلثوم

وخرج محسن جابر، عن صمته خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ملفات"، قائلًا :" أنا إنسان كبير مش هنزل للمستوى ده، هي خناقة يا جماعة؟ ده واحد عايز يشتهر ".



محسن جابر وعمرو مصطفى وأم كلثوم

وأضاف "جابر":" لو له حق أدبي عنده محاكم بدل ما هو عمال يتنطط كده يروح المحاكم، إحنا مش فاضيين له، بقفل محطة بلاقيه طالع في محطة تانية ".



واستكمل محسن جابر عن إمكانية الصلح مع عمرو مصطفى: “هو مبيقعدش لحد أصلا ولا بيحترم حد، وبيطلع يتكلم عليا، واحد قد عيالي يقول بيتهرب من الضرائب، وأي حاجة هتتعمل لأم كلثوم هقفلها ".