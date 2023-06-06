الأرصاد تكشف موعد ذروة موجة الطقس السيئ.. فيديو

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن منخفضا خماسينيا سيضرب البلاد غدا الأربعاء على مناطق من الصحراء الغربية وغرب البلاد.

وأضافت أن المنخفض يجلب بصحبته كتلا هوائية صحراوية مرتفعة في درجات الحرارة مما يؤدي لحالة من عدم الاستقرار الجوية ترتفع معها درجات الحرارة غدا في القاهرة إلى 35 درجة مؤيدة و44 درجة مؤيدة في الصعيد وتصل ذروة الموجة الخميس لتشهد الأجواء مزيد من ارتفاع درجات الحارة لتسجل الخميس 38-39 درجة مؤذية على القاهرة ".

تدني في الرؤية



وأوضحت أن المنخفض يكون غدا على أقصى غرب البلاد، وسوف يواصل تقدمه للداخل صباح الخميس لتشهد معظم محافظات الشمال والقاهرة وشمال الصعيد مصحوبا بتدن في الرؤية الأفقية.

ولفتت إلى أن يوم الخميس ستكون ذروة الحالة الجوية خاصة من أوقات الظهيرة وحتى المساء وسوف تتعرض شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والصحراء الغربي لتدهور الرؤية الأفقية الأفقية خاصة في الأماكن المفتوحة وسوف تظل الحالة الجوية مستمرة حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة ويستمر التحسن التدريجي ليعود الاستقرار كلية صباح السبت.

وأوضحت أن هناك أمطارا مصحوبة برياح هابطة في أماكن كثيرة مصحوبة بزوابع رعدية وتتراوح ما بين أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد.

أمطار



ودعت غانم المواطنين وخاصة أمراض الحساسية من تجنب التعرض للأتربة وارتداء الكمامة خاصة لمرضى الصدر والجهاز التنفسي، موجهة نصيحة للمواطنين قائلة: "لا بد من الحذر والقيادة بسرعات معقولة على الطرق خاصة مع تزايد هبات الأتربة والي ماعندوش مشوار ضروري يوم الخميس يؤجله أفضل".

ووجهت رسالة طمأنة قائلة: "سرعات الرياح في المتوسط ستكون ما بين 30-40 كيلو متر في الساعة ولن تصل لمعدلات الموجة السابقة التي بلغت في ذروة الموجة سرعات الرياح 60 كيلو مترا في الساعة".

ولفتت إلى أن هطول أمطار يوم الخميس على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد وتصل إلى القاهرة، موضحة أن هذه الأمطار من شأنها أن تقلل كميات الرمال المثارة وتخفض من حدة الأتربة.