جيسوس يقترب من قيادة منتخب السعودية

إقترب الإتحاد السعودي من إنتهاء التعاقد مع البرتغالي خورخي جيسوس مدرب فريق فنربخشة التركي الحالي،وذلك لقيادة الأخضر في الفترة المقبلة بعد رحيل هيرفي رينارد.

وكشفت تقارير صحفية أن البرتغالي خورخي خيسوس توصل بشكل نهائي مع الاتحاد السعودي لقيادة منتخب السعودية لمدة ثلاث مواسم، وحتي بطولة كأس العالم المقبلة 2026.

وتابعت التقارير أن جيسوس مدرب فنربخشة التركي الحالي، سيحصل على 10 مليون يورو سنويًا في مهمة تدريب المنتخب السعودي حتي مونديال 2026.

وتحدث ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ أيام عن هوية مدرب منتخب السعودية الجديد وكشف أنه سيكون من المدرسة الأوروبية وليس اللاتينية.

وصرح بأن هناك عدد من المعايير لاختيار مدرب المنتخب السعودي، أولها أن يكون له اسم محترم في عالم الكرة وأن تكون له بصمة مع الفرق التي قادها".

وذكرت تقارير إعلامية المنتخب السعودي تلقى دعوة للمشاركة في كوبا أمريكا 2024، وهناك رغبة داخلية للمشاركة فيها كنوع من الاحتكاك القوي لتطوير أداء لاعبي الأخضر بهدف الظهور في مونديال 2026 بشكل مميز لا يقتصر على الخروج من دور المجموعات.

رينارد من كأس العالم مع الأخضر لمنتخب فرنسا للسيدات

رحل الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب منتخب السعودية بعد دفع الشرط الجزائي بعد كأس العالم 2022، رغم الأداء الجيد الذي ظهر به النسور رغم عدم تأهلهم من دوري المجموعات.

وقاد هيرفي رينارد منتخب منتخب السعودية منذ يوليو 2019 وقاد الأخضر لتحقيق فوز تاريخي في كأس العالم 2022 على حساب الأرجنتين في دور المجموعات.

ومن المقرر أن يقود هيرفي رينارد منتخب فرنسا للسيدات في كأس العالم بأستراليا ونيوزيلندا 2023، ودورة الألعاب الأوليمبية في باريس 2024.

ويعد منتخب السعودية من المنتخبات التى حظيت على تحقيق أرقاما مميزة في القارة حيث حقق كأس أسيا ثلاث نسخ أعوام 1984، 1988، 1996 ، بالاضافة الى تحقيق الرقم القياسي كأكثر منتخب وصل لنهائي كأس أسيا برصيد 6 مرات.

وأستطاع الأخضر السعودي حجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم ست نسخ منذ الظهورل الأول في مونديال على يد الأرجنتيني سولاري عام 1994