شوربة الشوفان بالطماطم .. غنية بمضادات الأكسدة

تتفنن الأمهات في اختراع الوصفات الجديدة واللذيذة التي تمد أجسامهم وأجسام أفراد أسرتها بالعناصر الغذائية التي يحتاجونها، ولذلك نقدم لك طريقة تحضير شوربة الشوفان بالطماطم الصحية.

شوربة الشوفان بالطماطم

طريقة تحضير شوربة الشوفان بالطماطم

المقادير

- الشوفان : 3 ملاعق كبيرة

- صلصة طماطم : 2 ملعقة صغيرة

- الماء : حسب الحاجة

- طماطم : 3 حبات (مفرومة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في قدر على النار، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل قليلاً.

أضيفي الشوفان والطماطم المفرومة وصبي الماء، وقلبي المكونات قليلاً.

نكهي المكونات بالملح والفلفل الأسود واتركي الشوربة تغلي لمدة 15 دقيقة.

أضيفي صلصة الطماطم وغطي قدر الشوربة لمدة 10 دقائق.

بإمكانك إضافة الماء بحسب الحاجة.

اسكبي الشوربة في أطباق التقديم وقدميها ساخنة.

فوائد الشوفان

غني بمضادات الأكسدة والألياف

توجد مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة المعروفة باسم أفينانثراميد في الشوفان، والتى لها خصائص مضادة للالتهابات وللحكة وتوفر حماية إضافية ضد أمراض القلب التاجية وسرطان القولون وتهيج الجلد، يساعد الشوفان أيضًا في التحكم في ضغط الدم، كما يحتوي الشوفان على نسبة عالية من ألياف بيتا جلوكان القابلة للذوبان التى لها فوائد عديدة، كما يساعد الشوفان في تقليل مستويات الكوليسترول والسكر في الدم إلى جانب تعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية.

شوربة الشوفان

يساعد على الشعور بالشبع وإنقاص الوزن

يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان التى تساعد على إبطاء عملية الهضم ما يمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول ومن ثم تقليل الشهية على مدار ساعات عديدة، وبالتالي فإن الشوفان أفضل بكثير من الحبوب الباردة التي تحتوي على نفس الكمية من السعرات الحرارية مما يساعد على التحكم في الوزن.

تعزيز صحة الجلد

يعد الشوفان من الأغذية المثالية لتعزيز صحة الجلد والبشرة والعناية بها، ويعتبر مهدئ لها ومخفف للتهيجات والحكة، حيث يساعد الشوفان على تعديل درجة حموضة للجلد.

تعزيز صحة القلب

من فوائد الشوفان كوجبة يومية تعزيز صحة القلب، حيث ربطت العديد من الدراسات ما بين استهلاك الشوفان وتعزيز صحة القلب، وذلك بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية، بالإضافة لكونه مصدر غني بفيتامينات ومعادن هامة لتنظيم عمل القلب، وتبين في دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن تناول وجبات من الحبوب الكاملة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

كما تبين أن بيتا جلوكان وهو أحد أهم الألياف القابلة للذوبان والموجود في الشوفان له تأثير إيجابي على التقليل من الكوليسترول.