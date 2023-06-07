انخفاض تاريخي لليرة التركية مقابل الدولار

شهدت أسعار الليرة التركية، تراجعًا كبيرًا مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 يوينو، بنحو 3% لتسجل مستوى قياسي جديد لتواصل الخسائر التي تتكبدها منذ إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان تشكيلة حكومته مطلع الأسبوع بعد الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وانخفضت الليرة التي تتعرض لضغوط وسط طلب قوي على العملات الأجنبية 2.8% إلى 22.15 مقابل الدولار لتصل خسائرها بذلك منذ بداية العام وحتى الآن إلى 15.5%، وفق رويترز.

تراجع سعر الليرة التركية

وكان أدنى مستوى قياسي سابق للعملة التركية هو 21.8 ليرة لكل دولار سجلته قبل أيام.

وأظهر تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء، يوم الثلاثاء أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ربما يختار الرئيسة التنفيذية المشاركة السابقة في بنك فيرست ريبابليك، حفيظة غاي أركان، لمنصب محافظ البنك المركزي التركي.

وحسب التقرير، اجتمعت حفيظة غاي أركان مع وزير المالية التركي المُعين حديثًا، محمد شيمشك، يوم الاثنين هذا الأسبوع، بعد انتشار أخبار بشأن ترشيحها لمنصب محافظة البنك المركزي في البلاد.

ويمثل اختيار خليفة لمحافظ البنك المركزي الحالي، شهاب قاوجي أوجلو، أمرًا حاسمًا للأسواق، وذلك في الوقت الذي يسابق فيه الرئيس أردوغان الزمن للانتهاء من تعديل فريقه الاقتصادي، بعدما أدت السياسات الاقتصادية غير التقليدية، التي طُبقت خلال السنوات الماضية من حكمه، إلى هروب المستثمرين، مع اندلاع أسوأ أزمة تضخم منذ عقود.

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم:

سجلت أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار صرف الدولار 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار صرف الدولار في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققت أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجل سعر صرف الورقة الخضراء مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.