قصة حب ياسمين صبري وأمير كرارة في "البعبع"

ينتظر أبطال فيلم “البعبع”، موعد طرحه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2023 بجميع دور العرض السينمائي.

تدور أحداث الفيلم في إطار الأكشن والكوميديا، إذ يجسد النجم أمير كرارة شخصية مجرم تائب تجمعه قصة حب بطبيبة صيدلانية وتجسد دورها ياسمين صبري ويواجهان العديد من المواقف والمفارقات.

طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم “البعبع”، البوستر الرسمي للعمل المقرر طرحه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، بطولة النجم أمير كرارة، الفنانة ياسمين صبري.

وتصدر النجمين أمير كرارة وياسمين صبري، البوستر الرسمي للفيلم، ويشاركهما بطولته كل من محمد عبد الرحمن، باسم سمرة، محمد محمود، ومحمد عبد العظيم، من إخراج حسين المنباوي وتأليف إيهاب بليبل، إنتاج تامر مرسي وأحمد بدوي ويوسف الطاهر، والمقرر طرحه في عيد الأضحى في دور العرض السينمائية.

فيلم البعبع

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

يذكر أن الفنان أمير كرارة، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “سوق الكانتو”، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

مسلسل سوق الكانتو

ويخوض النجمين أمير كرارة ومي عز الدين، السباق الرمضاني الحالي 2023 بمسلسل "سوقالكانتو"، والذي تدور أحداثه دور حول طاهر فواد عبد الكريم الحسيني، شاب مصري يناضل ضد الإنجليز قادة هروبه لاختبار والعمل بسوق الكانتو بعد انتقامه لزملاءه الذين ماتوا في حادثة كوبري عباس الشهيرة ليبدأ هناك رحلة صعود يتحول فيها إلى أحد كبار السوق.

ويشارك في البطولة كل من مي عز الدين وفتحي عبد الوهاب ومحمود البزاوي وشيرين، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنياوي، وإنتاج شركتي المتحدة وسينرجي.

نبذة عن أمير كرارة

أمير محمد كرارة هو ممثل ومقدم برامج مصري من مواليد 10 أكتوبر 1977، كانت بدايته الحقيقية خلال تقديمه لبرنامج ستار ميكر عام 2003.

اشتهر بأدواره الدرامية وأدوار الأكشن مثل أدواره في: حرب كرموز (2018)، وهروب إضطراري (2017)، وعمليات خاصة (2007). ومن أهم مسلسلاته مسلسل كلبش بجميع أجزائه، والطبال (2016)، وحواري بوخارست (2015).

وحققت أفلامه الأخيرة إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر، كما حقق مسلسل كلبش بجميع أجزائه نجاحًا كبيرًا في مصر، والذي اشتهر فيها باسم «باشا مصر».