بسنت النبراوي ترفض زواج المساكنة

حلت الفنانة بسنت النبرواي، ضيفة في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشفت خلاله العديد من الأسرار الشخصية، وتفاصيل دخولها مجال الفن وأسباب انفصالها عن زوجها .

وقالت بسنت النبرواي، إنها كانت تقدم فيديوهات طريفة على السوشيال ميديا، وتقلد من خلالها العديد من الشخصيات، وتسبب فيديو حديثها باللهجة الشرقاوية لها في شهرة كبيرة داخل الوسط الفني، وعرفها من خلاله الفنان أكرم حسني وشاركت بعدها معه في مسلسل الوصية.

وتحدثت “النبرواي” عن رأيها في زواج المساكنة، وقالت: مرضاش بالمساكنة.. عشان حرام دينيًا كان لو من غير الدين كنت هقول أوك، الحاجة لو الدين مش محرمها يبقى المجتمع مش شرط أمشي على كلامه.

وتطرقت بسنت النبرواي في حديثها إلى قصة انفصالها من قبل، وقالت: انفصلت عشان بتلاقي حاجات بعد كدا مش مناسبة ليكي إطلاًقا، ربنا بيقولك الحقي قبل ما يبقى فيه أطفال.. مقدرش أعالج شخص يعني لو اتجوزت شخص وبعد الجواز أكتشفت أنه مدمن ف مش هقدر أغيرها.

وقالت بسنت النبرواي، إنها تعرضت لعدة مضايقات عندما كانت تعمل مضيفة في الطيران، ودائمًا تعرف كيفية التعامل في تلك المواقف، حتى إذا تعرضت للتحرش من الممكن أن تستخدم مهاراتها في التيكوندو في ضربه.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة بسنت النبراوي، مسلسل “مكتوب عليا”، وشاركها بطولته الفنان أكرم حسني وعدد من نجوم التلفزيون.

تفاصيل مسلسل "مكتوب عليا"

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.