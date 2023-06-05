ياسمين رئيس تبحث عن "فستان الزفاف" في شوارع القاهرة

تستعد الفنانة ياسمين رئيس، لتصوير أولى مشاهدها في فيلمها الجديد "رحلة البحث عن فستان الزفاف"، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والذي يعد التعاون الأول الذي يجمعها بالمخرجة جيلان عوف.

تدور قصة فيلم “رحلة البحث عن فستان الزفاف”، في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

يشارك فيلم “رحلة البحث عن فستان الزفاف”، عدد من الفنانين وهم:" ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، والفيلم من إخراج وتأليف جيلان عوف، ومن إنتاج محمد حفظي".

“انا لحبيبي” آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس

في إطار رومانسي، يتناول الفيلم حياة ليلى، التي تعيش قصة حب يقابلها رفض والدتها، فتمر قصتها بمراحل الفرحة والكسرة، ولكن تواجه ليلى الصعوبات من أجل استمرار هذه العلاقة.

فيلم أنا لحبيبي

وعرض مؤخرًا فيلم "خطة مازنجر" للنجمة ياسمين رئيس في دور العرض العربية، وحضرت ياسمين العرض الخاص للفيلم في سينما بوليفارد بالمملكة العربية السعودية وحقق الفيلم ردود أفعال إيجابية، ويشاركها في بطولته النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس

يشار إلى أن الفنانة ياسمين رئيس سبق أن جسدت العديد من الشخصيات المختلفة في السينما المصرية منها فيلم "لص بغداد" والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف "بلاش تبوسني"، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها "البحث عن أم كلثوم"، بجانب بطولتها لفيلم "شيخ جاكسون"، و"هيبتا المحاضرة الأخيرة"، وتعاونت مع النجم أحمد حلمي في فيلم "صنع في مصر"، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم "فتاة المصنع".



وفي الدراما التليفزيونية قدمت ياسمين العديد من المسلسلات الناجحة منها "أنا شهيرة أنا الخائن"، و"طرف ثالث" و"عرض خاص"، وغيرها من الأعمال.