ريا أبي راشد تنافس عارضات الأزياء بالخصر المنحوت (صور)

شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أحدث إطلالتها، لتخطف الأنظار بفستان صيفي بهج يعكس أنوثتها.

ريا ابي راشد

وبدت ريا أبي راشد بفستان بصيحة الكب باللون البرتقالي، ومكشوف من أحد الساقين، كما تميز ببعض الطيات ناحية الصدر والخصر؛ ليعطي لمسه أنيقة ولنحت منطقة الخصر وجعلها أكثر رشاقة وجمال.

وانتعلت ريا حذاء ذا كعب عالٍ باللون الذهبي اللامع، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة بالألماس، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها وعقد شكل الثعبان ملتف حول العنق، بالإضافة لخاتم في أحد اليدين.

ريا ابي راشد

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ريا أبي راشد تصفيفة شعر تتماشى مع اللوك، فقامت بتثبيت الغُره على أحد الجانبين، وتركت شعرها يتدلى بصيحة الويفي الناعمة.

وتفضل دائمًا ريا أبي راشد الظهور بمكياج بسيط وناعم خاصًة عند منطقة العين، فإختارت درجات الشيمر الفاتحه مع القليل من الكحل الأسود في نهاية العين، بالإضافة للماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة.

وزينت وجنتيها ببلاشر بني مائل للبرتقالي، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الداكن؛ حتى لا تظهر بمكياج باهت ويتماشى مع لون بشرتها وفستانها.

ريا ابي راشد

ما لا تعرفه عن ريا أبي راشد

ريا أبي راشد هي مقدّمة برامج تلفزيونية ومنتجة لبنانية بريطانية، وُلدت ريا في بيروت، لبنان في 12 مايو 1977 وحصلت على درجات علمية مختلفة في الاقتصاد والصحافة والإذاعة.

وتعد ريا أول صحفية عربية تُجري مقابلات مع نجوم هوليود، وهذا جعلها أكثر شهرة في الشرق الأوسط.

اشتهرت بتقديم النسخة العربية من برنامج المواهب العالمي "Arabs Got Talent" وكذلك برنامج "سكووب" حيث تستضيف نجوم هوليود.

إلى جانب تقديم برامج تلفزيونية، شاركت ريا أبى راشد في أداء صوتى لأفلام أنیمیشن شهيرة مثل "The Angry Birds Movie" و"Smurfs: The Lost Village"، وتزوجت عام 2011 من رجل أعمال إيطالى يُدعى فاليریو.

كما أن لديها خبرات إعلامية مع قنوات عالمية مثل Entertainment Tonight و Star و ZDF و ORF و Tele Sine.

ويُعتبر برنامج "سكووب" أهم إنجازات ريا، حيث تقدمه على فضائية MBC، ويعتبر من أشهر وأنجح برامجها، حيث تستضيف خلاله نجوم عالميين بشكل أسبوعي، وتقول ريا إن البرنامج يمكن أن يعيش لثلاثين سنة، لأن المشاهدين يعشقونه ولأنه متجدد باستمرار.