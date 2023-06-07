كنزى الأولى على الإعدادية بالقليوبية: زمايلى بيسمونى " الهاكر"

عبرت الطالبة كنزى هانى الرابعة على الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، عن سعادتها بكونها إحدى أوائل الشهادة الاعدادية بالقليوبية، مؤكدة أن طموحاتها في النجاح ستظل مستمرة حتى تحقق هدفها في أن تكون وزيرة الصحة في مصر واحدى الشخصيات المؤثرة على مستوى الصحة العالمى .



وأضافت كنزى، أنها كانت تذاكر ٤ ساعات يوميا دون أى تأثير من المحيطين لثقتهم في قدراتها وأنها كانت تتلقي الدعم من والدها الذى يعمل بفرنسا ومن والدتها واساتذتها الذين كانوا يرون فيها مشروع نجاح محقق الحدوث .

واستطردت كنزى بقولها إن زملائها يطلقون عليها " الهاكر والدحيحة" ومدرسيها كانوا يتوقعون لها أن تكون من الاوائل على مستوى المحافظة

وتابعت" إن شاء الله عندى حافز ودافع أن أكون الأولى على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والتحق بكلية الطب واتخصص في مجال الجراحة ونفسي أكون وزيرة الصحة لان مهنة ملائكة الرحمة من أسمى المهن ونفسي " مشفش حد ببتوجع" ونفسي ينتهى المرض من مصر ومصر تكون خالية من الأمراض .

ولفتت إلى أن جهود الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووزارة التعليم واضحة في التغيير الذى يشهده التعليم في مصر .