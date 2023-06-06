رد فعل رؤساء النصر والهلال والأهلي بعد قرار الخصخصة

علق رؤساء أندية الهلال والنصر والأهلي على قرار خصخصة الأندية السعودية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية وشملت عدة أندية.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية انتقال ملكية أربع اندية هم الهلال والنصر والأهلي والاتحاد إلى صندوق الاستثمار السعودي، بجانب انتقال نادي القادسية إلى شركة أرامكو عملاق النفط في السعودية.

وأزال فهد بن نافل رئيس الهلال ومسلي آل معمر رئيس نادي النصر ووليد معاذ رئيس النادي الأهلي، صفتهم من رئاسة الأندية من حساباتهم على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

ولم يجر أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد أي تعديلات على صفة منصبه بعد قرارات الخصخصة عبر حسابه حتى الآن.

وآلت ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودية، في مؤتمر تخصيص الأندية السعودية أن المجلس الواحد من مجالس إدارات شركات أندية الهلال والنصر الاتحاد والأهلي سيتكون من سبعة أعضاء، خمسة منهم يعينهم صندوق الاستثمارات العامة إضافة إلى عضوين آخرين من المؤسسة غير الربحية التي تضم الأعضاء الحاليين للجمعية العمومية، على أن يكون رئيس مجلس إدارة النادي أحدهما.