محافظ بني سويف يترأس اللجنة العليا لملف تقنين أراضى الدولة

المحافظ يترأس اللجنة العليا لملف تقنين أراضى الدولة

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاجتماع رقم 116 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وأحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة سمرفتحي المشرف على الأمانة الفنية ومسؤولي الاستثمار، ورؤساء المدن والتنفيذيين أعضاء اللجنة.

وشدد المحافظ، على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والإنجاز في المعاينات والموقف التعاقدي حيث تم الموافقة على 11 طلب اعادة عرض وقبول تظلم ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها إلى 4352 طلباً في حين وصل إجمالي العقود التي تحريرها إلى 2946 2300 عقد مباني+ 646 عقد زراعة فيما يجرى حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

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