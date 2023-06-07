المصرية للاتصالات تتعاقد مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لشراء الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل مقراتها المختلفة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار توجه الشركة نحو الاعتماد بشكل أكبر على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددةـ وقع العقد المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

شهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتقوم المصرية للاتصالات حاليًا بتنفيذ خطة طموحة لتحويل المقرات التابعة لها للعمل بالطاقة النظيفة في إطار توجه الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في كل القطاعات تنفيذًا لتوصيات مؤتمر المناخ الذي عقد العام الفائت بمدينة شرم الشيخ وتعزيزًا لدور مصر الريادي محليًا وعالميًا في مجالات الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية.