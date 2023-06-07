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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

جامعة بني سويف تنظم دورات لطلاب الجامعة

جامعة بني سويف تنظيم دورات للطلاب فى الصيف

رئيس الجامعة يترأس
رئيس الجامعة يترأس اجتماع ادارة المشروعات

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، عدد من الاجتماعات لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي ومجلس إدارة مركز جامعة بني سويف للطباعة والنشر واجتماع الوحدات ذات الطابع الخاص، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو عبد العزيز مدير وحدة إدارة المشروعات  والدكتور عبد الرحمن برعي المنسق العام للوحدات ذات الطابع الخاص و محمد سليم أمين عام الجامعة  وأعضاء مجلس الإدارات.

وناقش الدكتور منصور خلال اجتماع مجلس إدارة مركز جامعة بني سويف للطباعة والنشر مقترح تنظيم دورات لطلاب الجامعة من كليات  الفنون التطبيقية والآداب والإعلام خلال الصيف  وعرض تقرير عن مجمل أعمال المركز خلال العام المالي على مجلس الجامعة وتكريم بعض المتميزين، وناقش الاجتماع توفير جميع احتياجات الجامعة والكليات والمراكز، وطباعة وتوريد جميع الاحتياجات لخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وتم مناقشة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي انعقاد الاختبارات للمرة الأولي بمركز الاختبارات الالكترونية بمجمع تعليم صناعي، ووافق اجتماع الوحدات ذات الطابع الخاص على تنظيم دورات تدريبية لكل مديري مراكز الوحدات ذات الطابع الخاص

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