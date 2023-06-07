صندوق تحيا مصر يُقدم مساعدات لـ8 آلاف أسرة في حلايب وشلاتين

أطلق صندوق تحيا مصر قافلة دعم اجتماعي لمدة 5 أيام بهدف رعاية الأسر المقيمة في مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف جهود الصندوق لحماية الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في المناطق النائية والحدودية، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة وتحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

توفر القافلة مواد غذائية جافة بلغت 88 طنًا وخضروات بلغت 20 طنًا، بالإضافة إلى أجهزة منزلية ومفروشات، وتنظيم أنشطة اجتماعية وترفيهية للأطفال، وتوزيع 16 ألف قطعة متنوعة من لعب الأطفال بالتعاون مع جمعية البر والتقوى الخيرية.

تستهدف القافلة حوالي 8000 أسرة مستحقة وفقًا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي المقيمة في حلايب والتجمعات التابعة لها، بالإضافة إلى سكان منطقة شلاتين وأبو رماد.

وتعد قوافل الحماية الاجتماعية نموذجًا لاستراتيجية الصندوق في تعزيز شراكته مع مؤسسات المجتمع المدني الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية لتوفير حياة كريمة للأسر المستحقة وتوفير الدعم والرعاية لهم في مختلف محافظات الجمهورية.

وكثف الصندوق عدد القوافل التي تقدم الرعاية لسكان المناطق الحدودية والنائية في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال توفير الأغذية والأ غطية والأمتعة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال رفع كفاءة المنازل والخدمات الصحية المختلفة في مناطق مثل سيدي براني والواحات البحرية وسانت كاترين ووادي العلاقي جنوب أسوان، وتوفير مشروعات إنتاج حيواني للسيدات ضمن برنامج مستورة.

صندوق تحيا مصر حقق ستة أرقام قياسية في العمل الخيري وتم تسجيلها في موسوعة "جينيس" العالمية خلال الأعوام 2020 و 2021، كالتالي:

أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية لعام 2020 بواقع 300 ألف كرتونة.

أكبر قافلة تبرع بالدواجن لعام 2020 بواقع 2000 طن.

تسيير أكبر قافلة مساعدات إنسانية لعام 2020، حيث بلغ عدد الشاحنات 480 شاحنة.

أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية لعام 2021 بواقع مليون كرتونة.

أكبر قافلة تبرع بالأجهزة المنزلية لعام 2021 بواقع 4500 جهاز، وذلك لتجهيز اليتيمات للزواج.

أكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية لعام 2021 بواقع 6298 جهازًا طبيًا.

القافلة

القافلة