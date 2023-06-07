محافظ بني سويف يتفقد كنترول التعليم الصناعي

المحافظ يتفقد كنترول التعليم الصناعي

زار المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لجنة النظام والمراقبة للمدارس الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات الكنترول بمقر مدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية بشارع صلاح سالم، بمدينة بني سويف، وذلك في حضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم،والتعليم، ومحمد سرور رئيس الكنترول هاني الجويلي رئيس المدينة.

وتابع المحافظ، منظومة العمل بالكنترول، التي تبدأ من الساعة 7 صباحا ، ويعمل به 430 فرداُ ، ونحو 2000 من المُصحًحين وُمقدًري الدرجات من داخل وخارج المحافظة حيث تتم حاليا أعمال الفرز والترقيم والتظريف للإجابات ،وذلك بالتوازي مع الامتحانات التحريرية التى بدأت منذ اواخر مايو الماضي ،لتبدأ بعدها أعمال التصحيح ورصد الدرجات حيث يشرف الكنترول على امتحانات نحو 50 ألف طالباً من 4 محافظات المنيا، أسيوط سوهاج الوادي الجديد

وأشار محمد عبد التواب وكيل الوزارة، إلى أن امتحانات الديلومات كانت قد بدأت بعقد الاختبارات المعملية في الفترة 20 إلى 26 مايو الماضي واستكملت بامتحانات النظري التي انطلقت في 27 مايو الماضي وتختتم غدا الخميس ،لتبدأ بعدها امتحانات العملي بداية من الجمعة المقبل و حتى 16 الشهر الجاري ، لافتا إلى متابعة المحافظ المستمرة لسير الامتحانات بصفة شبه يومية ، بجانب متابعته وتوجيهاته بتوفير كافة أوجه الدعم لمنظومةالعمل بالكنترول الذي الذي يضم لجنة النظام والمراقبة ومقرها المدرسة الميكانيكية، ولجنة الإدارة بالثانوية الزخرفية ،ولجنة تقدير الدرجات بالكهربائية وجزء من الميكانيكية

من جانبه أضاف محمد سرور رئيس لجنة النظام والمراقبة، أن منظومة العمل بالكنترول تبدأ منذ الصباح الباكر، وحتى ساعات الليل في أوقات كثيرة بسبب ظروف نقل واستلام الأوراق من محافظات بعيدة حيث يشرف الكنترول على امتحانات 49 ألف و244 طالباً بواقع 26 ألف و19 طالبا من المنيا و6812 طالباً من أسيوط،و15 ألف و437 بسوهاج و976 طالباُ بالوادي الجديد، مشيداً بدعم المحافظ لمنظومة العمل بالكنترول والذي أثمر عن زيادة في عد المحافظات التي تم ضمها لقطاع بني سويف ليزيدعدد الطلاب هذا العام إلى نحو 50 ألف من 4 محافظات مقارنة بالعام الماضي والذي كان مقدراً بــ 34 ألف طالباً من 3 محافظات

في حين تقدم العاملون بالشكر والتقدير للمحافظ د محمد هاني غنيم"على هذه الزيارة والحرص على تفقد الكنترول والاطمئنان على سير العمل بها وتوجيهاته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة لإنجاز أعمال الكنترول بشكل منضبط ودقيق ، دون أية معوقات تمهيدا للانتهاء من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لسرعة إعلان النتائج بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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