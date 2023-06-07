اقتصادي: 10 مكاسب مصرية لجولة السيسي الإفريقية

قال الدكتور أبوبكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن جولة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخارجية لإفريقية والتي تشمل زيارة 3 دول هي أنجولا وزامبيا وموزمبيق، تحقق 10 مكاسب لمصر وافريقيا أهمها زيادة التبادل التجاري والاستثماري والتعاون في ملفات الطاقة والزراعة والصناعة والتعليم وتبادل الخبرات وبحث الأزمات بالقارة على رأسها الوضع في السودان، والصومال وليبيا وأفريقيا الوسطى وبحث ملف سد النهضة.

مكاسب جولة الرئيس:

وتابع، الديب، في تصريحات خاصة لـ “بوابة الوفد” من أهم مكاسب الجولة تأكيد وتوحيد العمل الإفريقي المشترك أمام المحافل الدولية وتدشين عملية التنمية المستدامة وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة، مضيفًا أن مصر تنفذ مشروعات في القارة الأفريقية وتسعى لزيادتها وتطويرها كما تسعى القاهرة إلى التعاون مع شقيقاتها الأفارقة في ملف مكافحة الإرهاب وتمدد الجماعات الإرهابية في إفريقيا ونشاطها في عدد من المناطق والتي تؤثر بالسلب علي عمليات التنمية المستدامة.

وأشار، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إلى أن مصر تربطها علاقات قوية ومتميزة مع جاراتها من دول القارة الأفريقية وهي تدعم التعاون المشترك بين دول القارة السمراء على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتدشين موقف أفريقي موحد بالنسبة للقضايا المطروحه على الساحة العالمية ومواجهة التحديات المشتركة مضيفا أن الدول المستهدفة بالزيارة غنية بالموارد الطبيعية التي تحتاج إلى الخبرات المصرية.

دبلوماسية الرئيس:

وأكد الدكتور أبو بكر الديب على أن القاهرة تعي جيدا أهمية المحيط الإفريقي لها، لذلك فإن تعزيز التعاون المصري الإفريقي يُعد من أهم الأهداف المصرية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية تدرك أن التعاون الاقتصادي والتنموي هو مطلب حتمي للمنطقة ككل و في هذا السياق تأتي ما يعرف ب " دبلوماسية الرئيس " للتقارب مع الدول الإفريقية.

وطالب أبوبكر الديب الحكومة والقطاع الخاص بتعظيم الاستثمار في القطاع الزراعي بالدول الافريقية لسد فجوة نقص الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي ووضع آلية لتطوير الصادرات الغذائية البينية مع توحيد معايير سلامة الغذاء وتعزيز دور منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتبادل الخبرات المتراكمة.

وشدد الديب علي تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لمنع الازدواج الضريبي وعبور البضائع وإنشاء قاعدة معلوماتية متكاملة تتناسب مع متطلبات مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية اعتمادا على الرقمنة وفتح فروع للبنوك المصرية بالقارة الإفريقية.

وأوضح أن التعاون مع أنجولا على وجه الخصوص له مزايا اقتصادية خاصة وأنها حلت في الترتيب الثاني بقائمة أكبر منتجي النفط في أفريقيا في عام 2022 بإجمالي إمدادات 1.15 مليون برميل يوميًا وسط توقعات بزيادة هذه الإمدادات مع دخول جولة من التراخيص حيز التنفيذ وتبادل الخبرات مع مصر.