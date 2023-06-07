حازم الجندي: "قطاع الزراعة شهد تطورًا غير مسبوق في عهد السيسي"

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد: "إن الدولة المصرية شهدت على مدار ٩ أعوام منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مقاليد الحكم نهضة غير مسبوقة في عدد كبير من المجالات، مشيرًا إلى أن التطورات والإنجازات لم تخلُ من أي قطاع من القطاعات، إذْ حرص سيادته على اتباع سياسات متوازنة عملت على إصلاح المشكلات كافة في مختلف المجالات في وقتٍ واحدٍ.

أضاف حازم الجندي، في بيان له، أن الرئيس دائم التوجيه للحكومة بضرورة تقديم الدعم المستمرة لقطاع الزراعة، لافتًا إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا لقطاع يعد من عصب القطاعات التي تدعم الاقتصاد القومي، وتعظم الاحتياطي النقدي الأجنبي عن طريق زيادة الصادرات الزراعية، لافتًا أن بعض الإنجازات التي حدثت في قطاع الزراعة منها على سبيل المثال استصلاح المليون ونصف المليون فدان مما أسهم في تحقيق تنمية عمرانية جديدة ووفرة في المحاصيل الزراعية، إذْ يتم ضمان وجودها طوال العام.

أكد الجندي، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية بفضل كم المشروعات القومية التي تم افتتاحها وتدشينها في إطار المبادرات الرئاسية التي تستهدف زيادة حجم الصادرات وصلت إلى مليوني و506 آلاف طن من المنتجات خلال الفترة من أول يناير حتى إبريل الماضي، بزيادة قدرها (10%) عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس نجاح جهود الحكومة في تعزيز قيمة الصادرات المصرية والقدرة على فتح أسواق جديدة لها سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو الإقليمي.

حازم الجندي: الاهتمام بقطاع الزراعة انعكس على الفلاح المصري:

أوضح النائب حازم الجندي، أن الاهتمام بقطاع الزراعة انعكس على الفلاح المصري، بتحسن أحواله المعيشية من خلال زيادة أسعار التوريد للمحاصيل للحكومة كافة، مما دعم الفلاح فضلًا عن الحزمة التشريعية التي عملت على توفير معاش للفلاح وتطبيق منظومة الكارت الذكي.

أضاف عضو مجلس الشيوخ، من ضمن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا القطاع إنشاء مركز الزراعة التعاقدية وإدخال محاصيل جديدة في هذه المنظومة.