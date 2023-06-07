الأربعاء 07 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

بيحاسبها على أول لقاء.. شاب يطالب خطيبته بدفع قيمة هداياه وخروجاته لها               

بوابة الوفد الإلكترونية

في موقف غريب من نوعه، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لقائمة هدايا ومصروفات خاصة بشاب وخطيبته خلال فترة خطبتها بالتفصيل، يطالب فيها الشاب عروسته برد قيمة تلك المصروفات بعد أن أخبرته برغبتها في فسخ الخطوبة.

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وأثار ذلك تعجب واستنكار رواد فيس بوك، من تصرف الشاب ووصفه بغير اللائق أو المقبول، حيث دون الشاب كل التفاصيل بشكل شبه يومي، حيث كتب أسعار الهدايا التي منحها لخطيبته، وكذلك الورد والمقابلات وتكلفة حفل الخطوبة وثمن الورود وتذاكر السينما. 

 

وفي نهاية القائمة، كتب ملحوظة تتضمن أنه لم يتم احتساب ما تم صرفه في الخروجات أو الفسح أو المواصلات رغم انها كانت جميعها أوبر وان دراف، أو ما تم صرفه بالكافيهات أو الغداء الذي كان عادة بالخارج على حساب العريس نظرًا لوفاة والدة العروس وعدم وجود أحد بمنزلها.

وعلق أحد الأشخاص على فيس بوك على هذا الموضوع كاتبًا " دى مستوى جديد من العفانة وبصرف النظر عن قيمة المبلغ بس أنتم متخيلين إن فيه واحد بيسجل وبيكتب كل مليم صرفه مع خطيبته من أول كيس الفاكهة اللي دخل بيه لحد تذكرة السينما والملاهي".

وكتب آخر" دا بيحاسبها على أول لقاء.. ربنا نجدها نوسة"، وكتب ثالث” :بس ماشاء الله منظم >>ده حتى فاكر وردة وشيكولاتة ب 50 ج من أول لقاء". 

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